Kevin Porter Jr, l’étincelle de Milwaukee

On l’oublie un peu mais Kyle Kuzma n’était pas l’unique recrue des Bucks lors de la « trade deadline ». La direction de Milwaukee est aussi allé chercher Jericho Sims aux Knicks, et Kevin Porter Jr du côté des Clippers, en échange de MarJon Beauchamp. Un deal passé inaperçu au cœur d’une semaine assez folle, mais cette nuit, face au Heat, l’ancien arrière des Rockets a donné un aperçu de ce qu’il pouvait apporter.

Alors que les Bucks ne parvenaient pas à répondre à Tyler Herro, c’est lui qui va carrément prendre le match à son compte ! On est au début du 4e quart-temps lorsque « KPJ » signe deux minutes de folie pour lancer un 12-2, qui va faire passer le score de 93-85 en faveur du Heat, à 97-95 pour les Bucks. C’est lui qui sert Gary Trent Jr pour le 3-points, mais aussi qui envoie Jericho Sims au alley-oop, tout en plantant sept points.

Efficace aussi en défense

« Au départ, mon boulot consiste à apporter beaucoup d’énergie et c’est ce que je dois faire en sortant du banc », rappelle Kevin Porter Jr. « Il s’agit de trouver une nouvelle énergie, de l’apporter et d’essayer d’être contagieux. Je me suis donc dit pourquoi ne pas le faire dans le quatrième quart-temps ? J’ai vu comment le match se déroulait et je voulais avoir un impact rapide ».

Meneur aux Rockets lors de son passage, Kevin Porter Jr. est d’abord un soliste, et un joueur capable de faire la différence en un-contre-un. Surtout lorsqu’il se retrouve face à Duncan Robinson en défense…

« Tout d’abord, c’était plaisant à regarder », témoigne Damian Lillard, qui cherchait de l’aide en attaque. « Lorsque vous êtes une star dans cette ligue, le poids du jeu repose souvent sur vous. Et quand Giannis est sur le terrain, le poids du jeu repose sur lui. Mais pour nous deux, être sur le banc, être là à regarder l’équipe, KP marquer, créer du jeu, défendre sur Herro, défendre sur Andrew Wiggins, le voir faire ça alors que nous entrons dans le quart-temps avec un retard de huit points, j’ai trouvé que c’était excitant à regarder et encourageant pour notre équipe. »

Un habitué des coups de chaud

De manière générale, c’est le banc des Bucks qui a permis de prendre les commandes de la rencontre avec Gary Trent Jr ou encore Jericho Sims à la finition. Mais difficile d’être plus rentable que Kevin Porter Jr, qui cumule 11 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 14 minutes.

« Il est évident qu’il ne l’a pas fait tout seul, et le groupe a fait beaucoup de ‘stops’ et a été capable de jouer comme il fallait » précise Damian Lillard. « Mais pour lui, ce n’est pas un accident car c’est un joueur qui joue en confiance, qui est malin, et capable d’apporter des séquences comme ça ».

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 * All Teams 50 19 43.3 24.8 67.0 0.6 2.9 3.5 3.2 1.6 1.0 1.8 0.2 9.4 2024-25 * LAC 45 20 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.6 1.0 1.9 0.2 9.3 2024-25 * MIL 5 17 55.9 33.3 83.3 0.2 2.8 3.0 2.8 1.6 1.6 1.2 0.0 9.8 Total 246 28 43.1 34.7 71.9 0.8 3.4 4.1 4.7 2.4 1.1 2.7 0.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.