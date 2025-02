Quand Kyle Kuzma oublie qu’il ne joue plus avec Bilal Coulibaly…

Hasard du calendrier, les Wizards et les Bucks s’affrontaient cette nuit quelques jours après l’échange entre Khris Middleton et Kyle Kuzma, et il y avait forcément de l’émotion dans chaque camp. Surtout côté Milwaukee puisque Middleton a passé 12 ans sous le maillot des Bucks !

Pourtant, c’est à Kuzma qu’on doit la plus belle des boulettes. « Dans le premier quart-temps, je crois qu’Alex (Sarr) a contré un tir, et Bilal (Coulibaly) est allé lui taper dans la main. Et moi, je suis allé taper dans la main de Bilal. Juste par instinct. C’était bizarre » raconte le nouvel ailier de Milwaukee.

Fier de son parcours

De retour cette nuit sur le parquet de Washington, Kuzma apporte 19 points dans la victoire arrachée par les Bucks, et il a apprécié, le temps d’une semaine, de dormir… chez lui ! « Pour rien au monde, je n’échangerais mon passage aux Wizards. C’était une grande période pour moi, sur le plan de la progression, et dans la découverte de qui je suis. »

Au coeur d’un plan de reconstruction depuis son arrivée, le voilà intégré dans une formation qui vise le titre. C’est ce qu’il avait réclamé et il était prêt.

« Je pense que c’était écrit d’une certaine manière. Je ne dis pas que c’était une bonne ou une mauvaise chose. Je crois que tout dans la vie a une date d’expiration, » poursuit Kuzma. « C’était le moment de partir, et c’était bénéfique pour toutes les parties concernées. »