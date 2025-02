Michael Jordan ouvre une nouvelle clinique dans la ville où il a grandi

Et de quatre ! La quatrième clinique financée par les dons de Michael Jordan vient d’ouvrir, et après les deux premières à Charlotte, les deux dernières ont été inaugurées à Wilmington, là où « His Airness » a grandi.

Les quatre cliniques, construites et gérées en partenariat avec Novant Health, se sont implantées dans des zones où l’accès aux soins est compliqué, avec des populations mal ou carrément pas assurées. Des populations que les cliniques financées par Michael Jordan prennent en charge, contrairement aux autres hôpitaux de la région…

« Je suis très fier de m’associer à nouveau à Novant Health pour élargir le modèle de la clinique familiale afin d’améliorer l’accès aux services médicaux essentiels dans la ville où j’ai grandi », avait expliqué l’ancien propriétaire des Hornets lorsqu’il avait donné les 10 millions de dollars qui ont permis la création de ces deux nouvelles cliniques. « Tout le monde devrait avoir accès à des soins de santé de qualité, quel que soit l’endroit où ils vivent, et qu’ils aient ou pas une assurance. Wilmington occupe une place spéciale dans mon cœur et c’est vraiment gratifiant de pouvoir redonner à la communauté qui m’a soutenu tout au long de ma vie. »

Soigner les malades mal ou pas assurés

Car il faut rappeler que se soigner aux Etats-Unis coûte extrêmement cher si on ne bénéficie pas d’une mutuelle au sein de son entreprise. Chaque année, près de 600 000 citoyens américains se déclarent ainsi insolvables car ils ne peuvent plus payer les frais médicaux que leur santé exige !

À Wilmington, certains ont ainsi pu voir un médecin pour la première fois à la première clinique, ouverte l’an passé.

« Nous remercions profondément à Michael Jordan pour sa générosité et sa vision, qui ont permis de faire de ces deux cliniques une réalité dans notre communauté », explique Ernie Bovio, président de Novant Health Coastal Region. « Grâce à ce partenariat philanthropique, notre clinique de Greenfield Street, qui a ouvert ses portes l’année dernière, a accueilli près de 1 800 patients au cours de ses neuf premiers mois d’existence. »

« Il est vraiment gratifiant de savoir qu’en moins d’un an, notre première clinique à Wilmington a déjà eu un impact significatif sur la santé et le bien-être des individus et des familles de la ville où j’ai grandi », conclut Michael Jordan. « Ma visite de Wilmington l’année dernière pour l’ouverture de notre première clinique a été incroyablement émouvante et a renforcé l’importance de l’accès à des soins de santé de qualité. »