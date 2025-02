Programme du soir | Les Nuggets visent une 10e victoire de suite

Il faudra se brancher sur le League Pass cette nuit pour suivre la plus belle affiche de la soirée avec ce « remake » des derniers playoffs entre les Nuggets et les Lakers. Nikola Jokic et ses partenaires restent sur 9 victoires de suite, et ils vont découvrir les Lakers version Doncic.

Sur beIN Sports 1, à 1h30, Killian Hayes va reprendre sa carrière NBA, et ce sera face aux Sixers de Guerschon Yabusele. Une rencontre importante dans la course au « play-in ». Pour le reste, pas de grosses affiches mais les Suns, en déplacement à Chicago, ne peuvent plus gâcher des munitions.

Programme complet

23h00 | Chicago – Phoenix

01h30 | Philadelphie – Brooklyn (beIN Sports 1)

02h30 | Denver – LA Lakers

03h30 | Utah – Houston

04h00 | Portland – Charlotte