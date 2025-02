Les Nuggets font de nouveau très peur

Et de neuf pour les Nuggets ! Les coéquipiers de Nikola Jokic ont profité de la venue de Hornets, en back-to-back et privés de LaMelo Ball, pour enregistrer une 9e victoire d’affilée. Les voilà dauphins du Thunder dans la conférence Ouest, et les champions NBA 2023 montent en puissance au meilleur moment.

« L’objectif est de jouer notre meilleur basket d’ici avril, mai et juin », rappelle Aaron Gordon. « Les jeunes sont tellement affamés et pleins d’énergie que tout commence à se mettre en place ».

Face aux Hornets, tout n’a pas été parfait puisqu’un gros coup de chaud de Miles Bridges en 3e quart-temps avait permis à sa formation d’égaliser (92-92). Mais l’expérience des Nuggets combinée à la fatigue des Hornets a permis de sortir de ce match piège.

Un cinq de départ qui peut évoluer

« Pendant des années, bien avant que je n’arrive à Denver, le back-to-back le plus difficile était celui qui allait de la côte ouest à Denver. Vous arrivez en retard. La route est longue depuis l’aéroport. Vous devez faire face à l’altitude. Tous ces facteurs entrent en ligne de compte » rappelle Mike Malone à propos de la prouesse des Hornets.

À l’arrivée, les Nuggets ont fait le job, et le coach de Denver répète qu’il se retrouve désormais avec des problèmes de riches en raison du retour de Russell Westbrook.

« Il n’est jamais question d’un joueur A, par opposition à un joueur B ou C », rappelle le coach. « En tout cas, pour moi, il s’agit toujours de l’équipe et du collectif. Comment cela nous est utile ? C’est en fonction de ces réponses que l’on prend les décisions. Et quel que soit le choix pris ce soir, cela ne veut pas dire que ce sera le cas pour le reste de la saison. Il nous reste 27 matches, un calendrier très difficile, et nous devrons nous en accommoder. Je suis sûr que nous ferons des changements en cours de route, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. »

En clair, il s’agit de trouver la meilleure harmonie possible entre ses joueurs, pour optimiser le rendement de l’équipe. « Je m’assure également de mettre sur le terrain des joueurs qui jouent bien ensemble. Ce n’est pas seulement une question d’intuition, de test visuel, mais aussi de chiffres. Ce gars-là joue très bien avec lui, mais peut-être pas aussi bien avec ce gars-là. On essaie donc de s’assurer que l’on met les bons éléments ensemble, pour qu’ils aient le plus de succès possible ».