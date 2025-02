Les Bucks finissent par venir à bout des Clippers

L’entame de rencontre est sérieuse des deux côtés. Les Clippers peuvent s’appuyer sur l’apport de leur banc, qui s’est renforcé ces dernières semaines, tandis que les Bucks voient Kyle Kuzma, autre recrue, terminer le premier quart-temps sur deux paniers à 3-pts, dont le dernier est carrément au buzzer et dans son propre camp !

Néanmoins, Los Angeles est devant (28-29). Giannis Antetokounmpo commence alors à faire des dégâts considérables alors que les Clippers sont très brouillons en attaque, en étant notamment privés de Norman Powell. Les Bucks ont ainsi repris la main à la pause (57-50).

Mais dans cette rencontre, les dynamiques changent. Au retour des vestiaires, c’est Milwaukee qui peine à attaquer. Les hommes de Tyronn Lue se facilitent la vie en défense, en volant des ballons transformés immédiatement en paniers, après des passes longues. Kevin Porter Jr. apporte une petite étincelle en fin de quart-temps pour maintenir les Bucks dans la rencontre (80-89).

Doc Rivers et ses troupes tentent une défense de zone, finalement peu efficace face à la lecture des Clippers.

Giannis Antetokounmpo reprend son travail et enchaîne les paniers, avant de retrouver le banc pour la fin de partie. Les deux équipes sont très proches mais avec un Damian Lillard qui va chercher ses points aux lancers-francs, plus l’activité de Brook Lopez, en plus d’un mauvais passage des Clippers, les Bucks finissent par l’emporter 116-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money time » bien maîtrisé sans Giannis Antetokounmpo. Le Grec veut se gérer et éviter les blessures au pire moment, il n’a donc joué que 24 minutes, en étant très bon (23 points). Seulement, il fallait négocier le dernier virage sans lui puisqu’il est sorti en milieu de dernier quart-temps. Le duo Damian Lillard – Brook Lopez a pris la suite, avec 15 points marqués sans le Grec sur le parquet.

– La panne sèche des Clippers. Tout ne fut pas parfait offensivement pour Kawhi Leonard et sa bande, mais la fin de match fut bien la pire séquence. Après le panier à 3-pts de Kris Dunn pour revenir à 104 partout, les Californiens ne trouvent plus le chemin du panier pendant trois minutes et trente secondes. Sur les cinq dernières minutes de la partie, ils n’inscrivent que 6 petits points, tous venant des mains de James Harden…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.