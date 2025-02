James Harden, une étoile pour valider son leadership

Ce n’était peut-être pas l’essentiel pour James Harden, mais il a remporté le All-Star Game 2025 en compagnie du MVP Stephen Curry. Le plus important pour le barbu le plus célèbre de la NBA, c’était sans doute d’être présent car, celui qui y fut habitué pendant presque dix ans (2013-2022), n’avait plus connu cet honneur depuis sa dernière étoile, avec Philadelphie après son début de saison 2021/22 avec Brooklyn.

« Je n’ai jamais douté », assure-t-il pourtant, sur un possible retour au All-Star Game, après cette petite traversée du désert. « Il ne s’agissait, au fond, que de moi, que je sois en bonne santé et de retrouver mon niveau. Que je redevienne celui que j’étais. »

Le seul capitaine du bateau, en attendant Kawhi Leonard

Cette saison un peu spéciale aux Clippers fut un parfait cadre pour lui et pour entamer ce retour parmi les étoiles. Paul George est parti l’été dernier et Kawhi Leonard, gêné par son physique, allait manquer les premiers mois de la saison. James Harden avait donc les clés, sans une autre grosse star à ses côtés, comme lors de ses saisons à Houston, entre 2012 et 2020.

Avec plusieurs différences néanmoins : il n’est plus dans la vingtaine, donc plus âgé, moins gourmand offensivement également, et surtout davantage porté sur l’idée de porter un collectif autour de lui.

« Dès le début, avant même que la saison ne commence, il a réuni tout le monde, il a pris le contrôle, mis tout le monde sur le terrain et a commencé à construire une alchimie », résume Kobe Brown. « On ne joue pas tous les jours avec des joueurs comme ça », se réjouit Amir Coffey. « Avec son CV, ses succès, et sa capacité à parler, à dire les choses, ça change les perspectives car on n’a pas d’autre choix que de croire ce qu’il dit. Cela change, positivement, la dynamique de l’équipe. »

Un leader par la parole

Avec 21.5 points à 39% de réussite dont 34% de loin, 8.6 passes et 5.8 rebonds de moyenne, James Harden ne réalise pas sa meilleure saison en carrière, néanmoins, avec son implication globale et ses performances, plus son leadership, il a permis aux Clippers de faire un exercice intéressant en attendant Kawhi Leonard.

« Il n’a pas simplement travaillé, il a aussi pris les jeunes sous son aile, comme avec Ivica Zubac, pour leur apprendre à jouer le pick-and-roll, quand il faut faire des écrans, comment il veut les voir sortir de ces écrans », analyse Tyronn Lue. « Il a parlé avec des jeunes comme Bones Hyland, Terance Mann, Amir Coffey, leur a montré les ficelles. Il a été génial dans ce domaine. »

« Il partage ses connaissances », confirme Kris Dunn. « Il a une excellente personnalité, en étant très humble. Il aime plaisanter et c’est facile de parler avec lui. Et c’est là qu’on peut lui parler de basket. Il aime ce sport et n’a aucun souci à donner des conseils. »

Le leader Harden, toujours en apprentissage, est de retour. « Il faut apprendre à parler et communiquer avec les gens de plusieurs manières. Il faut trouver des façons d’aborder les gens, car c’est ainsi qu’on le plus d’impact, qu’ils comprendront le mieux. J’ai appris ça et j’apprends encore. C’est naturel. Certains ne sont pas des leaders ou le sont mais d’une manière différente. En montrant les choses plutôt qu’en communiquant ou en parlant », conclut le MVP 2018 dans des propos qui font écho à Shai Gilgeous-Alexander dont le leadership passe par le geste, et non la parole.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.2 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 51 34 39.4 34.2 88.7 0.6 5.2 5.8 8.6 2.1 1.5 4.5 0.6 21.5 Total 1123 35 43.9 36.3 86.2 0.8 4.9 5.6 7.2 2.5 1.5 3.7 0.6 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.