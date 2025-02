Superstar silencieuse et discrète… L’insaisissable Shai Gilgeous-Alexander

« Aucune idée. Je pense que c’est votre boulot de le décider ou non. » C’est ainsi que Shai Gilgeous-Alexander avait répondu, l’année dernière à la même époque, à la question du futur visage de la NBA, quand LeBron James ne sera plus là, posée par les journalistes. Pouvait-il prendre cette place ? La phrase du joueur du Thunder reflète bien sa situation et son envie assez lointaine de le devenir.

Car un an après ce moment, « SGA » a pris une nouvelle dimension. Il est actuellement le meilleur marqueur de la ligue et surtout le grand favori pour remporter le trophée de MVP de la saison régulière.

Il ne fait rien pour être connu

Pour autant, est-il une superstar ? Draymond Green, il y a quelques semaines, en doutait encore. « Qui est-il ? », se demandait l’intérieur des Warriors, qui précise que pour être considéré ainsi, il ne faut pas seulement être un fort joueur mais aussi une forte personnalité. Presque un personnage même. « C’est ce qui fait vendre la ligue. C’est ça qui fait qu’on joue les matches de Noël. C’est du marketing. Pour franchir cette étape, on ne parle pas uniquement de basket. »

L’arrière du Thunder est effectivement un joueur discret en dehors des parquets. En conférence de presse, il ne se livre que très peu. Ce qui compte pour lui, c’est le terrain. Le reste est visiblement accessoire.

« Je ne fais pas exprès. Je vis ma vie, c’est tout. Je viens bosser tous les jours, j’interagis avec les fans, j’aime ma famille et j’appelle mes amis. Je fais ce que les gens normaux font. Je ne suis pas spécial », résume-t-il. « Les gens ne le connaissent pas car il ne fait rien pour », confirme Nate Mitchell, assistant coach de la sélection canadienne.

En ce sens, il ressemble beaucoup à Tim Duncan ou Nikola Jokic, des anti-stars assumées. Une telle attitude n’empêche pas d’être un joueur dominant (les deux intérieurs ont été MVP et multiples All-Stars) et affamé par les victoires.

« Il se met une grosse responsabilité sur lui-même et encore plus quand son équipe perd. Quand ça gagne, il dit ‘on a gagné’, quand ça perd, il dit ‘j’ai perdu' », souffle Nate Mitchell. « Quand il perd, il n’arrête pas de penser à ce qu’il a mal fait et regarde les images. Il a un comportement obsessionnel en ce qui concerne le fait de vouloir être bon. »

La même férocité que Kobe Bryant et Michael Jordan

Ce point est intéressant : Shai Gilgeous-Alexander est un leader par l’exemple, qui ne parle pas beaucoup mais reste obsédé par la victoire et veut que chacun se donne à fond.

Inutile d’inspirer la peur chez ses coéquipiers ni d’être une grande gueule pour faire passer ses messages.

« Il est intense. On parle des Kobe Bryant et Michael Jordan, il a la même férocité, la même envie de gagner, de pousser les gens à bout, de motiver les autres », dit DeVon Walker, un assistant du Thunder qui concède que les prises de bec avec la star ne sont pas rares. « Il essaie toujours de faire la bonne chose et c’est ça le leadership. Il donne constamment l’exemple. Il ne va pas toujours parler fort, mais il va faire. Les gars respectent ça. Il ne va pas crier sur quelqu’un. Si c’est nécessaire, alors il le fera, mais ça passe par son comportement au quotidien, son éthique de travail. »

L’assistant l’exprime simplement en disant que c’est un joueur qui « n’essaie pas d’être quelqu’un d’autre et voilà pourquoi ça marche ». Son cousin Nickeil Alexander-Walker le confirme. « Il s’intéresse à l’image qu’il renvoie mais se fiche de l’aspect médiatique, marketing. Je sais qu’il est en colère de ne pas jouer à Noël car c’est le rendez-vous des grands joueurs », indique le joueur de Minnesota, alors que le Thunder n’a jamais disputé une rencontre le 25 décembre avec « SGA ».

Alors, au fond, le Canadien a-t-il vraiment envie de devenir une superstar, qui dépasse les frontières du sport, comme LeBron James ou Stephen Curry ? D’être le visage de la NBA dans le monde entier ?

« Être le visage de la ligue, ce serait unique. C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler mais qui serait dingue. Je peux simplement essayer d’être le meilleur joueur possible. Si ça se fait, alors ça se fait. Sinon, ce n’est pas la fin du monde », prédit-il. « Je ne sais même pas qui a la main là-dessus. J’imagine que ce sont les gens, qui apprécient un joueur et décident naturellement. On verra bien, non ? »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 53 34 52.3 35.9 89.7 0.9 4.2 5.1 6.1 2.2 1.9 2.5 1.0 32.5 Total 439 33 50.0 35.0 85.9 0.8 4.0 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.