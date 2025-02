Quand Kyrie Irving fait aussi la différence en défense

En inscrivant 42 points à 15/25 au shoot dont 7/10 à 3-pts face aux Warriors, Kyrie Irving a réalisé un superbe match en attaque, comme il est très souvent capable de le faire. Sans aucune passe décisive en revanche, une rareté chez lui. Mais ce n’est pas ce que tout le monde va retenir de cette victoire et de la performance du All-Star, qui remplacera Anthony Davis ce dimanche.

Non, c’est une action défensive qui a marqué les esprits. « Il a tout fait pour aider l’équipe à gagner. Sa volonté offensive était très haute mais sa défense aussi, avec une interception et un passage en force à la fin », indique Jason Kidd.

Après avoir volé son seul ballon du match en dernier quart-temps puis marqué un panier primé important à une centaine de secondes de la fin, le moment décisif de Kyrie Irving, c’est effectivement son passage en force devant Jimmy Butler.

Un sacrifice décisif

Il reste vingt secondes à jouer et Dallas a deux points d’avance. Le nouveau joueur des Warriors fonce vers le cercle et le champion NBA 2016 se met sur sa route. Faute offensive, donc match plié pour les Mavericks.

« J’ai bien senti les choses. J’ai eu de la chance d’avoir le coup de sifflet. J’ai vu l’écran et j’ai changé en défense. J’étais au niveau de la ligne des lancers-francs et il est arrivé à pleine vitesse », raconte Kyrie Irving. « J’ai tenté de me mettre sur son chemin et de le pousser à prendre une décision qu’il ne voulait pas prendre. C’est un grand joueur et j’ai eu assez de chance d’avoir la faute, d’être dans la bonne position et de me sacrifier pour le bien de l’équipe. »

Steve Kerr tentera bien de « challenger » la décision mais les arbitres valideront bien la séquence. Que l’ancien de Boston ou Cleveland donne la victoire avec des shoots extérieurs ou des arabesques près du cercle, c’est connu. Le faire en défense, c’est moins commun. C’est pourquoi ce geste est souligné par ses coéquipiers.

« Cela montre son caractère. Il pense aux autres », glisse Max Christie. « Une action comme celle-là, où il sacrifie son corps, est essentielle : on ne gagne pas s’il n’est pas là, à provoquer ce passage en force. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 43 37 47.4 40.4 89.9 1.2 3.6 4.7 4.9 2.0 1.3 2.3 0.4 24.2 Total 772 35 47.4 39.4 88.7 0.8 3.2 4.1 5.6 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.