Daniel Theis quitte la NBA pour rebondir à Monaco

On pensait que Daniel Theis serait un bon renfort pour Oklahoma City en vue des playoffs mais, finalement, l’intérieur allemand a simplement été libéré par le Thunder.

À 32 ans, l’ancien des Celtics, des Pacers, des Clippers, des Pelicans, des Rockets et des Bulls aurait reçu des offres d’autres franchises NBA mais, sans doute lassé de jouer les utilités et d’être échangé ces dernières saisons dans la Grande Ligue, il a décidé de rentrer en Europe. Direction Monaco, comme l’expliquent BasketNews et L’Equipe.

Le champion du monde 2023 était également courtisé par le Panathinaikos, qui lui aurait fait une offre financière supérieure à celle de la « Roca Team ». Mais, sur le Rocher, il a sans doute plus d’assurances sur son rôle.

Est-ce la fin de l’aventure en NBA pour Daniel Theis, qui avait rejoint Boston en 2017, après avoir dominé le championnat allemand avec Bamberg pendant trois saisons ? Parmi les bons soldats de Brad Stevens jusqu’en 2021, qui en avait carrément fait son pivot titulaire, il a perdu beaucoup d’impact depuis son départ de Boston.

Néanmoins, BasketNews précise que son contrat devrait contenir une clause de sortie vers la NBA. Au cas où…

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.3 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.2 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.0 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.6 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 2022-23 IND 7 16 47.7 18.2 41.7 1.0 2.1 3.1 1.3 1.0 0.3 0.4 0.9 7.0 2023-24 * All Teams 60 17 53.2 36.6 76.0 1.4 2.6 4.1 1.0 2.1 0.3 0.7 0.8 6.3 2023-24 * LAC 59 17 53.6 37.1 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * IND 1 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2024-25 NOP 38 16 47.3 24.3 83.8 1.2 3.2 4.3 1.6 1.8 0.5 0.7 0.5 4.3 Total 411 19 53.7 32.6 72.6 1.5 3.2 4.7 1.3 2.5 0.5 0.8 0.8 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.