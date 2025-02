La Jordan Tatum 3 de Jayson Tatum continue d’étoffer sa collection avec la sortie à venir d’un nouveau coloris « Blueprint ». L’ailier des Celtics qui va fêter sa sixième sélection All-Star ce week-end avait déjà mis sa franchise de cœur des Celtics à l’honneur à travers un coloris « 6th man » en vert.

Cette fois, c’est peut-être bien un hommage à son « alma mater » de Duke où il n’est resté qu’un an en 2016/17 avant de faire le grand saut pour la NBA.

On retrouve en effet une touche du bleu foncé des Blue Devils sur la palette de bleu qui habille ici la tige et la semelle. Les lacets et les différents logos, comme celui du joueur sur la languette, ressortent en blanc.

La Jordan Tatum 3 « Blueprint » est annoncée pour ce lundi 17 février aux Etats-Unis au prix de 125 dollars.

(Via NiceKicks)