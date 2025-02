Une nouvelle Française en WNBA : Janelle Salaün signée par les Valkyries

À défaut d’avoir pu attirer des stars durant la « free agency », les Valkyries gonflent leur contingent français. Après avoir récupéré Carla Leite et Iliana Rupert lors de la Draft d’expansion, la franchise de Golden State a annoncé mercredi avoir signé Janelle Salaün. L’ailière, qui évolue cette saison à Schio, en Italie, va rejoindre outre-Atlantique son petit frère Tidjane, drafté par les Hornets en 2024.

Janelle Salaün pourrait y apporter ses qualités athlétiques sur les postes 3 et 4, et son adresse extérieure (37.3 % cette saison en Euroligue). Encore jeune et prometteuse, l’internationale tricolore a confirmé cette saison qu’elle figurait parmi les meilleures joueuses du continent à son poste (14.8 points et 6.1 rebonds en coupe d’Europe), moins d’un an après avoir contribué au magnifique parcours de Villeneuve d’Ascq, finaliste d’Euroligue sous les ordres de Rachid Meziane, qui a lui aussi rejoint la WNBA où il prendra la tête du Connecticut Sun.

Après Marième Badiane, en attendant Dominique Malonga…

« Janelle est un talent spécial, qui possède cette combinaison rare entre une agressivité offensive incessante et l’envie de gagner » s’est enthousiasmé l’entraîneuse de la franchise de la Baie, Natalie Nakase. « Elle est le type de joueuse qui chasse le succès et amène une intensité qui ne peut pas s’apprendre. Sa mentalité et son approche du jeu en fait exactement le type de joueuses autour duquel on veut construire alors que nous arrivons dans cette ligue. » La Tricolore s’est toutefois engagée pour un contrat le temps du camp d’entraînement, a communiqué la WNBA, et devra se faire sa place dans l’effectif final des Valkyries.

Le basket français continue en tout cas de prendre de plus en plus de place dans la ligue féminine nord-américaine. Outre Janelle Salaün, Marième Badiane a en effet signé avec le Minnesota Lynx, quand Gabby Williams a été « protégée » par le Seattle Storm, qui l’a donc verrouillée en vue de la free agency tout en lui permettant de toucher un contrat « supermax ». Ce avant la possible sélection très haut de l’intérieure de l’ASVEL, Dominique Malonga, annoncée dans le Top 5 de la prochaine Draft, qui aura lieu le 14 avril prochain.