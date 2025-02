Pas retenu pour le All-Star Game, Norman Powell a apprécié les compliments du plateau de TNT

« Je dois malheureusement dire que je suis d’accord avec Chuck », lâche Shaquille O’Neal, du même avis que son compagnon sur TNT, Charles Barkley, donc : Norman Powell aurait dû être sélectionné au All-Star Game.

Seulement, le meilleur marqueur des Clippers, auteur de sa meilleure saison en carrière avec 24.1 points de moyenne, ne sera pas à San Francisco (à moins d’être repêché en cas de blessure…). Son coéquipier James Harden, deuxième marqueur et meilleur passeur de la formation, sera le seul représentant de l’équipe.

« J’ai le sentiment que j’aurais dû en être par rapport à là où on en est collectivement, par rapport à où tout le monde pensait qu’on serait au début de la saison. James et moi, en jouant avec Zu (Ivica Zubac), ça montre qu’on devrait en être. On était écarté au début de l’année et maintenant on est Top 5, Top 6. On est une équipe de playoffs alors que personne ne l’imaginait », réagit Norman Powell, en misant sur l’argument collectif donc.

Un argument évidemment de poids quand on sait que les Clippers occupent une 6e place surprise à l’Ouest (28 victoires – 21 défaites). De là à envoyer un deuxième représentant au match des étoiles, en plus de celui qui est davantage considéré comme le leader de l’équipe quand Kawhi Leonard n’est pas là…

Cela n’enlève rien à sa saison

« Je crois que c’est suffisant (soupir), mais c’est compliqué. C’est comme ça, je n’ai pas de contrôle. J’essaie d’avancer et de me focaliser sur le but final. C’est aller en playoffs et de gagner un titre. Cela aurait été super d’avoir cette distinction individuelle après tout ce que j’ai traversé dans ma carrière », poursuit le joueur de 31 ans.

Ce dernier a au moins reçu les commentaires favorables du plateau de TNT. « J’ai apprécié les mots de Chuck, Shaq et de Stephen A. Smith quand mon nom n’a pas été mentionné parmi les remplaçants. C’est un autre petit cap pour moi, des légendes du jeu qui complimentent mon jeu et voulant me voir au All-Star Game », se console celui qui, pour la première fois de sa carrière, était mentionné dans cette course.

« Il y a de la motivation. C’est la première fois que je suis mentionné pour ça. C’est frustrant parce que c’est ce que je voulais, je l’ai affirmé durant ma carrière et les gens me trouvaient fou quand je le disais. ‘Oh, voilà un gars avec beaucoup de motivation’ », rapporte le champion NBA 2019 avec les Raptors.

L’ancien joueur des Blazers rappelle que chaque année, ce processus de sélection fait des déçus.

« Ça n’enlève rien aux saisons réalisées par ces gars ou à ma saison. Les places sont limitées. J’ai vu D-Book (Devin Booker) parler d’agrandir les équipes, d’avoir peut-être 15 gars, parce qu’on a une ligue tellement talentueuse. Mais c’est compliqué », termine-t-il.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 40 33 49.9 43.6 83.1 0.4 3.2 3.6 2.2 1.9 1.4 2.1 0.2 24.1 Total 597 24 47.2 40.0 82.8 0.4 2.3 2.7 1.5 1.9 0.8 1.3 0.3 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.