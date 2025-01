LaMelo Ball, une popularité pas récompensée

Jusqu’en 2016, les titulaires du All-Star Game étaient uniquement choisis par les fans. Sauf que pour éviter une « Zaza Pachulia », qui avait failli être titulaire grâce au soutien populaire dans son pays, la NBA pondère désormais le vote du public (50%) avec celui des joueurs (25%) et des journalistes (25%).

« Après avoir été déçu, aujourd’hui je suis fier de ce qui s’est passé » avait ainsi expliqué l’ancien pivot des Warriors, finalement heureux d’avoir poussé la NBA à changer son règlement. « Pour être franc, la plupart de mes fans sont de Géorgie, et les gens ont beaucoup voté pour moi. On a contraint la ligue à changer les règles, et c’est le moment dont je suis le plus fier. Je suis réaliste, je n’ai pas le calibre d’un All-Star. Et tout ça ne m’intéresse vraiment pas mais ça m’a rendu fier et heureux que la NBA change le règlement pour nous. »

Depuis 2017, le vote du public s’aligne toutefois bien avec celui des fans, des journalistes puis des coachs, qui choisissent de leur côté les 14 remplaçants pour le match des étoiles. Sauf cette année…

1er pour le public, 3e pour les joueurs, 7e pour les journalistes…

Car pour la première fois, un joueur plébiscité à la première place de sa catégorie de votes par le public ne sera finalement pas au All-Star Game, à San Francisco le 16 février. LaMelo Ball, premier au niveau du « backcourt » de l’Est chez les fans, a d’abord perdu sa place de titulaire suite aux votes des joueurs et des journalistes. Puis il n’a pas réussi à intégrer la liste des sept remplaçants désignés par les entraîneurs de sa conférence.

Pour rappel, il avait donc fini en tête du vote du public chez les meneurs/arrières de la conférence Est, avec 2 421 385 voix, assez loin devant Donovan Mitchell (1 971 218), Jalen Brunson (1 691 755), Damian Lillard (1 570 294), Trae Young (923 023), Cade Cunningham (860 758), Tyrese Maxey (787 282) ou encore Darius Garland (579 327).

Il n’était par contre que troisième chez les joueurs (68 voix), dépassés par Donovan Mitchell (116) et Jalen Brunson (106) mais c’est surtout sa place chez les 190 journalistes qui l’a plombé. Car le meneur de jeu de Charlotte, au jeu clivant, n’a été mentionné que trois fois par les votants issus de la presse !

Et visiblement, sa cote est encore plus basse chez les coachs qui lui ont même préféré Tyler Herro.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 31 33 41.9 33.7 82.0 1.0 4.3 5.3 7.3 3.5 1.4 3.7 0.3 28.2 Total 215 32 42.5 36.6 83.1 1.3 4.8 6.1 7.4 3.1 1.5 3.3 0.3 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.