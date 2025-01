Les Blazers ont trouvé la bonne allure avec leur Scoot

On les croyait en opération « tanking » avec les Wizards, mais les Blazers sont la très bonne surprise de ce mois de janvier à l’Ouest. Les joueurs de Chauncey Billups restent sur six victoires en sept matches, et cette nuit, ils ont humilié le Magic avec une victoire de 29 points (119-90). C’est leur plus large succès de la saison, et aux côtés de Deandre Ayton, Deni Avdija ou encore Toumani Camara, un autre jeune monte en puissance, Scoot Henderson.

Barré par Anferne Simmons, l’ancien n°2 de la Draft progresse en sortie de banc, et sur les dix derniers matches, il tourne à 15.6 points de moyenne avec 5.5 passes, 3.3 rebonds, et surtout une belle adresse : 50% aux tirs, dont 44% à 3-points. Cette nuit, face au Magic, il était titulaire pour 23 points, 7 passes, 5 rebonds et 2 interceptions.

« Juste le fait de pouvoir jouer, c’est une chance » répond-il à propos de sa performance. « Je pense que j’ai globalement bien joué des deux côtés du terrain. J’étais concentré et prêt à défendre, à accélérer le jeu, à essayer de prendre des rebonds. C’était un point d’attention pour nous, on savait qu’ils allaient être agressifs au rebond offensif, donc on devait être vigilants, bien se placer et aller chercher les rebonds pendant que nos intérieurs se battaient dessous. En attaque, il s’agissait juste de mettre mes coéquipiers en rythme rapidement. J’avais souvent la balle, donc je pouvais contrôler le jeu en grande partie, en faisant ce que je devais faire pour l’équipe. »

Les Dieux du basket veillent sur les jeunes Blazers

Comme explique-t-il sa montée en puissance sur ce mois de janvier ?

« La principale différence, c’est que je prends plus de tirs » poursuit-il. « C’est vraiment ce qui change pour moi : prendre un peu plus de tirs, contrôler ce que je peux contrôler. Et cela passe par être concentré défensivement, parce que c’est comme ça qu’on gagne du temps de jeu. Il faut défendre, essayer de faire les petites choses, aller au rebond. Je ne suis pas forcément le meilleur rebondeur, mais j’essaie de m’appliquer sur ces petits détails, de mettre la pression sur le porteur du ballon tout-terrain. Ça me met dans le rythme. »

Avec Shaedon Sharpe et Scoot Henderson en sortie de banc, les Blazers possèdent deux jokers capables d’apporter entre 30 et 40 points chaque soir. Ce qui permet à Chauncey Billups de s’appuyer sur une rotation de huit à neuf joueurs presque interchangeables.

« Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Chacun de nous joue bien individuellement, on est tous investis et on veille à ce qu’on se soutienne mutuellement » conclut-il à propos des progrès collectifs. « C’est l’un des aspects les plus importants des deux côtés du terrain. Ensuite, il y a notre cohésion. Ça rejoint un peu le premier point, mais c’est vraiment la manière dont on se bat les uns pour les autres. Peu importe si la balle entre ou pas, on joue ensemble. Et quand on joue de cette manière, les Dieux du basket nous regardent et nous récompensent. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 40 27 43.1 35.7 76.3 0.7 2.3 3.0 5.2 2.7 1.1 2.7 0.3 12.3 Total 102 28 40.0 33.6 79.7 0.8 2.3 3.1 5.3 3.0 0.9 3.1 0.2 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.