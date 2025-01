Dwyane Wade révèle avoir été opéré d’une tumeur cancéreuse

« Dieu merci, j’ai été opéré. » Dwyane Wade fait part de son soulagement en révélant des éléments sur son état de santé : en 2023, l’ancien All-Star a subi une ablation partielle d’un rein à cause d’une tumeur cancéreuse.

Alors que son père bataillait contre un cancer de la prostate, et que l’ancienne légende du Heat souffrait de problèmes d’estomac et pour uriner, il avait passé un scanner.

« Parce que j’ai passé un scanner complet, ils ont pu voir tout mon corps, tout l’intérieur, et découvrir quelque chose sur mon rein – sur mon rein droit », rapporte Dwyane Wade dans son podcast. Plusieurs médecins lui ont ainsi préconisé de se faire opérer. Ce qui a été fait en décembre 2023.

Dwyane Wade ne s’était jamais senti aussi affaibli

Il a subi l’ablation de 40% de son rein droit au cours d’une opération qui l’a beaucoup affaibli par la suite. « C’était la première fois que ma famille, mon père, mes enfants, me voyaient aussi faible. C’est probablement à ce moment-là que je me suis senti le plus faible de toute ma vie. Je luttais mon gars, j’avais du mal. Et une chose que l’on ne veut jamais faire en tant qu’homme, c’est d’être perçu comme faible par sa famille. On ne veut pas être perçu comme faible », répète Dwyane Wade.

Cette faiblesse ne l’a évidemment pas empêché d’être pleinement soutenu par sa famille. « J’ai vu tout le monde se mobiliser pour moi et être là pour moi. Dans ce processus de faiblesse, j’ai trouvé la force dans ma famille, chez mes amis, dans mon groupe », formule l’homme de 43 ans.

Ce dernier, en s’adressant à l’audience qui s’apprête à l’applaudir, ajoute : « Un temps d’arrêt s’impose. C’est notre responsabilité que nous, en tant qu’hommes, prenions du temps pour nous-mêmes. »