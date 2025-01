Frustré par l’arbitrage et secoué par Ivica Zubac, Victor Wembanyama a explosé

C’est une image rare dans le début de carrière de Victor Wembanyama. Le Français a laissé exploser sa frustration, sa colère pendant quelques secondes face aux Clippers. Nous sommes en troisième quart-temps. Il contre une tentative de dunk d’Ivica Zubac. Ce dernier estime qu’il y a une faute sur lui et, face à l’absence de réaction des arbitres, s’énerve.

L’action se poursuit de l’autre côté, avec Harrison Barnes qui shoote à 3-pts. La suite est racontée par le pivot des Clippers, qui fait amende honorable.

La coupe était pleine

« J’ai eu une petite réaction. Je trouvais qu’il y avait faute sur l’action précédente, j’étais en colère contre les arbitres, donc, j’étais en retard en défense. J’ai vu le shoot partir et j’ai vu Wemby au rebond. Donc je savais qu’il fallait que je le bloque. Je l’ai percuté un peu fort. J’ai laissé les émotions prendre le dessus, je me suis excusé. Je ne veux pas être comme ça sur le terrain. »

Le panier rentre, Tyronn Lue prend un temps-mort et Victor Wembanyama se retrouve au sol, près de son banc. C’est là qu’il se relève d’un coup et fonce vers Ivica Zubac, comme pour en découdre. Il est retenu par ses coéquipiers et cela ne dure que quelques secondes.

« Ce n’est même pas à cause de Zubac. C’est simplement de la frustration », a-t-il ensuite expliqué, pour justifier son mouvement d’humeur. Le pivot des Spurs ne comprend pas l’attitude des arbitres le concernant. La question est posée : est-il correctement sifflé ? « Non », répond-il.

Sur cette séquence, et malgré son geste, aucune faute n’est donnée au joueur de Los Angeles. Néanmoins, les arbitres ne sanctionneront pas non plus « Wemby » d’une faute technique pour sa réaction, n’ayant même pas été revoir l’action au ralenti.

« « Je suis joueur … Ce n’est pas mon travail de faire de la politique »

Le 16e meilleur marqueur de la ligue ne shoote que 3.9 lancers de moyenne et les 15 joueurs devant lui au classement font tous mieux dans ce domaine. Comme il passe beaucoup de temps à l’extérieur et peu près du cercle, le Français limite ses chances de provoquer des fautes. Mais pour son coach, le compte n’y est pas pour autant.

« Il y a toujours des réactions comme ça. Je suis même un peu surpris qu’il n’ait pas réagi ainsi plus tôt », déclare Mitch Johnson. « Il y a beaucoup de contacts autour de lui et, un moment ou un autre, il doit se défendre lui-même s’il voit que les personnes qui sont censées contrôler le match ne le font pas. »

Comment peut-il avoir plus d’impact sur les décisions arbitrables ? « C’est dur de se battre car c’est souvent injuste. On en parle avec le staff et il y a des choses que je dois faire pour m’aider. Déjà, je dois être fort physiquement et ne pas renoncer à shooter », commence Victor Wembanyama.

Peut-être « se vendre » davantage aussi auprès des officiels, pour obtenir des fautes ? Sur ce point, il ne semble pas convaincu… « Je peux parler aux arbitres, bien sûr, m’expliquer. Mais, d’après moi, je ne devrais pas avoir une influence là-dessus », poursuit-il. « Je suis joueur, je suis là pour jouer, et voilà pourquoi c’est frustrant. Ce n’est pas mon travail de faire de la politique. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 38 33 47.6 35.3 84.4 1.7 9.1 10.8 3.7 2.1 1.1 3.5 3.9 24.5 Total 109 31 46.9 33.8 80.9 2.1 8.6 10.7 3.8 2.1 1.2 3.6 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.