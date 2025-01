Mark Daigneault : « Nous sommes patients avec Ousmane Dieng parce qu’il est en progrès constants »

Sélectionné en 11e position de la Draft 2022 par le Thunder, Ousmane Dieng est donc dans sa troisième saison NBA du côté d’Oklahoma City. Et alors qu’il a joué 39 matchs dans la Grande Ligue lors de sa première saison, puis 33 lors de sa seconde saison, il en est déjà à 26 lors des 47 premiers matchs du Thunder cette saison.

Chaque saison, il ait la navette entre le Thunder et le Blue, l’équipe de G-League d’Oklahoma City. Il a même été élu MVP des finales de la ligue de développement, la saison dernière, et y tourne cette année à 20 points à 37% de réussite à 3-points, 6 passes et 5 rebonds en sept matchs.

Toujours l’un des joueurs les plus jeunes de l’effectif

Et si le Thunder a bien exercé son option sur sa quatrième année de contrat de l’ailier, le liant à la franchise jusqu’à la fin de la saison 2025/26, une question se pose toutefois : l’ancien pensionnaire de l’INSEP a-t-il un avenir à Oklahoma City ? Peut-il s’installer durablement dans la rotation de Mark Daigneault ?

Lors des dernières années, nous avons vu de nombreux jeunes joueurs français, avec une trajectoire similaire, finir par être coupé avant de rebondir en G-League ou en Europe. Est-ce qu’Ousmane Dieng est voué au même destin ?

Avant leur rencontre contre Golden State, nous avons donc demandé à l’entraineur du Thunder son avis sur le développement du Français depuis son arrivée il y a deux ans et demi.

« Il y a un contexte qui est important avec Ousmane. C’est sa troisième saison mais c’est toujours le joueur le plus jeune de notre effectif. Topic est peut être plus jeune mais il est « out » pour la saison (Cason Wallace est également plus jeune, de quatre mois, ndlr). Cela dit, Ousmane est encore très jeune. Quand on l’a drafté, c’était le plus jeune joueur de la Draft et quand vous prenez ce genre de décisions, vous savez que son développement va prendre du temps » rappelle-t-il. « Et c’est ce qui se passe car il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Son développement physique, s’ajuster à la vie ici aux États-Unis, en particulier à Oklahoma City. C’est un ajustement qui est souvent sous estimé pour les joueurs internationaux. Et évidemment, son développement basket. Apprendre le jeu NBA, reconnaitre certains principes, certaines actions, et comment il peut jouer sur ses qualités en match dans une équipe qui a beaucoup progressé depuis son arrivée. Car il n’était pas encore là quand nous étions dans les tréfonds de la ligue. On était aux alentours des 50% de victoires lors de sa première saison et on a enchainé avec deux bonnes saisons l’année dernière et cette année. Et puis, on a beaucoup de bons joueurs et beaucoup d’options donc ce n’est pas facile pour lui d’être dans la rotation de façon plus régulière. C’est un contexte qui ne faut pas oublier. »

Ousmane Dieng nous disait lui-même qu’il voyait cette concurrence et le fait de faire partie d’une équipe capable de jouer le titre comme une aubaine pour son développement. Mark Daigneault ne tarit d’ailleurs pas d’éloges quand il évoque l’évolution au long cours de son joueur.

En progrès

« C’est un travailleur et il a fait du bon boulot pour élever son niveau de jeu et son niveau plancher. Actuellement, je suis tout à fait l’aise avec l’idée de le faire jouer et de façon constante si besoin. Ce n’était pas le cas lors de ses deux premières saisons » avoue-t-il. « Vous savez ce qu’il va vous apporter quand il est sur le terrain. Il défend dur, il se donne à fond, il est physique, et tout ça, il a dû l’apprendre dans le contexte du jeu NBA. »

À en croire l’entraineur d’Oklahoma City, ce n’est qu’une question de temps avant que le Français ne reçoive sa chance d’être pleinement dans la rotation. Ça n’arrivera peut être pas cette saison, mais comme le rappelait Mark Daigneault, la franchise savait qu’en le draftant, le Thunder s’embarquait dans un projet à long terme avec le joueur. Et ce dernier montre que ses temps de passage sont alignés avec les attentes de son club.

« On croit en lui, on lui fait confiance, et on continue de lui donner sa chance parce que c’est un très bon joueur qui a continué de progresser, qui a fait tout ce qu’on lui a demandé, et il a toute sa carrière devant lui » affirme-t-il. « Avec l’âge qu’il a, il a beaucoup de saisons avant d’arriver dans son « prime ». Donc nous sommes patients avec lui parce qu’il est en progrès constant. Et quand des joueurs progressent sans cesse, c’est un signe que vous devez continuer à investir en eux. »

Propos recueillis à San Francisco.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 15 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 26 10 37.3 27.1 68.8 0.5 1.7 2.2 0.7 0.9 0.5 0.3 0.2 3.3 Total 98 12 41.1 27.8 72.7 0.4 1.8 2.2 1.0 0.9 0.4 0.5 0.2 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.