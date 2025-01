Avec 40 points, Isaiah Thomas flambe pour son retour en G-League

Isaiah Thomas n’a pas perdu de temps. À peine signé par les Salt Lake City Stars, l’ancien double All-Star était déjà en tenue mardi soir pour affronter les Valley Suns, l’équipe affiliée à Phoenix.

Et « IT » n’a rien perdu de son talent offensif, à 35 ans, et plus de neuf mois après son dernier match officiel. Isaiah Thomas a ainsi inscrit 40 points, et distribué 8 passes décisives dans la défaite des Stars 122-115.

Tout de suite dans le bain comme titulaire, il a débuté la rencontre tambour battant avec deux paniers de loin coup sur coup dans les trois premières minutes du match.

L’ancien joueur des Celtics n’a pas toujours été très adroit (12/28, 4/10 à 3-points) et a perdu six ballons, en manque d’automatismes logique avec ses nouveaux coéquipiers. Mais il a montré qu’il n’avait pas perdu sa palette de moves en attaque, entre ses feintes pour trouver l’accès au cercle ou son adresse à mi-distance.

Un rôle réduit depuis des années

Cette prestation offensive est un pas de plus dans sa quête vers un retour en NBA, comme il l’avait fait la saison passée en décrochant un contrat avec les Suns, suite à quatre rencontres passées dans l’antichambre de la ligue, déjà avec les SLC Stars (32.5 points, 3 rebonds, 5 passes de moyenne). Reste qu’à Phoenix, il n’avait obtenu qu’un rôle sporadique – 24 minutes cumulées en sept bouts de matchs – et n’avait pas été rappelé durant l’intersaison.

Plombé par les blessures à la hanche à Boston, qui l’avaient fauché en plein dans la période la plus faste de sa carrière, Isaiah Thomas se refuse pourtant d’abandonner son rêve de NBA, malgré de courts passages sans lendemain ces dernières saisons chez les Lakers, les Mavericks, les Hornets et donc les Suns.

Reste à savoir si une nouvelle franchise pourrait avoir besoin de ses services à la mène et au scoring, comme Charlotte si la blessure à la cheville de LaMelo Ball devait être sérieuse.