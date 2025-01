Les Rockets grimpent sur le podium de la NBA

Ime Udoka est en passe de réussir son pari puisque 18 mois après son arrivée, les Rockets sont idéalement placés pour retrouver les playoffs, et ce matin, les partenaires de Jalen Green pointent à la 3e place de toute la NBA ! Avec un bilan de 32 victoires pour 14 défaites, ils restent à distance du Thunder et des Cavaliers, mais ils ont profité de la soirée pour passer devant les Celtics, qu’ils avaient battus la veille.

En back-to-back, ils affrontaient cette nuit les Hawks, et après une première mi-temps très poussive, ils sont parvenus à trouver les ressources pour s’imposer 100-96. C’est leur 4e victoire de suite.

« Nous avons donné l’impression d’être dans le brouillard en première mi-temps », reconnaît Ime Udoka. « Nous n’avons pas pris soin du ballon, nous n’avons pas fait de passes, nous avons trop joué dans des petits espaces. Clairement, on vient de jouer contre des équipes de grande qualité et on a connu une petite baisse de régime. Probablement aussi sur le plan mental, à cause de la fatigue. Mais il n’y a pas d’excuses. Les Hawks avaient également joué la veille. Les choses se sont améliorées en deuxième mi-temps. »

Un calendrier très costaud : sept matches en dix jours

À la pause, Ime Udoka ne s’est pas fâché. Il a juste prononcé un petit speech pour réveiller tout le monde.

« Il fallait se réveiller et jouer comme nous l’avions fait contre les autres équipes. On allait être menés de 20 points si nous continuions de jouer comme ça », poursuit Ime Udoka. « Tout ce que nous avons fait de bien, nous ne l’avons pas fait du tout en première mi-temps et nous n’étions menés que d’un point. Et ils n’avaient marqué que 50 points, dont 14 sur nos pertes de balle. Si nous pouvions corriger ces erreurs et retrouver notre identité, nous savions que nous aurions une chance en deuxième mi-temps. »

Ime Udoka a particulièrement apprécié l’apport du banc avec Jock Landale, Aaron Holiday, Cam Whitmore et surtout Jae’Sean Tate, auteur de 16 points.

« Il a été énorme. Lui et notre banc de manière générale » conclut le coach des Rockets. « Les gars nous ont boostés, comme d’autres étaient fatigués. Cela s’est vu, et certains n’avaient pas ce premier pas et cette énergie. C’était bien de compter sur eux pour nous donner un coup de boost. »

Les remplaçants devront d’ailleurs répéter ce genre de performance car Ime Udoka va avoir besoin de faire tourner. Jeudi, c’est le choc face aux Grizzlies, le premier de leurs sept matches à venir en dix jours !