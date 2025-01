John Lucas III rejoint le staff des Las Vegas Aces

Double championnes WNBA, les Las Vegas Aces ont échoué dans leur quête du « Three-Peat », perdant en demi-finale face au New York Liberty. L’opération reconquête a donc déjà commencé pour la franchise du Nevada et sa coach, Becky Hammon, qui a annoncé hier l’arrivée de John Lucas III pour renforcer son staff.

L’ancien meneur occupera le poste d’assistant en charge du développement des joueuses, un rôle qu’il a déjà occupé en NBA, aux Wolves (2017-2019), aux Lakers (2021-2022) puis aux Suns (2023-2024). C’est le licenciement de Frank Vogel qui a entraîné son départ de Phoenix. Il était depuis à la recherche d’un nouveau défi.

« Lucas a une grande expérience du basket et, au cours des dernières années, il a fait ses preuves en tant qu’assistant en charge du développement des joueurs pour des équipes de NBA », a déclaré l’ancien shooteuse dans le communiqué des Aces. « Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille des Aces et maintenant que nous avons une équipe complète, je suis plus enthousiaste que jamais pour la saison à venir ».

Une première expérience en WNBA

Comme Becky Hammon a fait le chemin inverse en son temps en passant de joueuse WNBA à assistante coach en NBA pour finalement décrocher un rôle de coach principal aux Aces, c’est au tour de John Lucas III d’effectuer sa « transition » vers le basket féminin, lui qui a également joué ponctuellement en NBA durant huit saisons (à Houston, Chicago, Toronto, Utah, Detroit et Minnesota) mais aussi en Espagne, en Italie ou encore en Chine.

« Je suis très heureux de pouvoir travailler avec Becky, que j’ai observée en WNBA puis pendant sa carrière d’assistante avec les Spurs. J’ai vu sa croissance et tout ce qu’elle a fait dans l’organisation, comment celle-ci est gérée à un très haut niveau. J’ai hâte de faire partie de tout ça et d’apporter mes connaissances à toutes ces joueuses qui ont déjà accompli des choses extraordinaires pendant leur séjour ici, avec deux titres de championnes. On a hâte d’installer d’autres bannières dans la salle », a déclaré John Lucas III.

S’il n’a pas encore d’expérience dans le monde du basket féminin, John Lucas III s’est déjà frotté à des joueuses de renom lors de ses jeunes années passées au Texas, du côté du lycée de Bellaire, en banlieue sud de Houston.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai hâte de passer de la NBA à la WNBA, c’est que lorsque j’étais plus jeune, j’avais l’habitude de m’entraîner contre les Comets de Houston en tant que partenaire d’entraînement. J’ai joué contre Tina Thompson, Sheryl Swoopes, Kim Perrot et Cynthia Cooper lorsque j’étais au lycée, et le fait de jouer contre ces jeunes femmes m’a ouvert les yeux parce qu’elles avaient du basket plein les mains. C’est comme si la boucle était bouclée. J’aime tout ce qui touche au basket et j’ai hâte de commencer avec les Aces ».