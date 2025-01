Adidas lance la Harden Vol. 9 en France !

La Harden Vol. 9 a fait le buzz sur la planète Sneakers avant même sa sortie et semble destinée à briller en 2025. Teasée par James Harden depuis plusieurs mois, le dernier modèle adidas est sorti ce week-end aux Etats-Unis et s’est déjà dévoilé dans un coloris inédit « Year of The Snake ». Mais c’est bien la version « Cyber Metallic », qui a été choisie comme premier coloris officiel afin d’investir le marché européen, et donc la France !

Un peu sur le même principe que l’année précédente, on distingue cette fois une « cage » latérale ici couleur métallique recouvrant la tige assortie de trois fines bandes. Dans un style à la « Yeezy », il préserve aussi le col chaussant, ici en noir, qui a fait la spécificité de la Harden Vol.8. On retrouvera également une semelle intermédiaire composée d’un amorti « Boost » et de la mousse « Lighstrike », marques de fabrique de la ligne signature du Clipper. Les trois bandes de la marque adidas sont, elles aussi, toujours présentes sur le talon.

La Harden Vol. 9 baptisée « ASW » est disponible depuis hier sur Basket4Ballers au prix de 160 euros. À noter que les expéditions ne débuteront que ce jeudi.