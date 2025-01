Anthony Edwards a demandé des conseils à Michael Jordan

Si la défense de zone a longtemps été interdite en NBA, en revanche, les prises à deux, voire à trois, ont toujours existé. Michael Jordan peut en témoigner, et parfois, comme face aux Pistons ou aux Knicks, ces « trappes » étaient très musclées. C’est sans doute pour cette raison que Anthony Edwards lui a passé un petit coup de fil.

Selon Mark Jones, qui commentait la rencontre entre les Wolves et les Nuggets, l’arrière All-Star a demandé des conseils à son glorieux aîné. « Quelqu’un de son entourage m’a dit qu’il y a trois semaines, Ant a demandé à Michael Jordan des conseils sur la manière de gérer les prises à deux et les trappes auxquelles il est confronté. Il a été extrêmement frustré jusqu’à présent ».

Une frustration qu’Anthony Edwards avait exprimé après un revers face aux Celtics, dans lequel il n’avait inscrit que 15 points. « Ils m’ont pris à deux, c’est tout », avait-il réagi. « C’est du bon basket mais ce n’est pas comme ça que je veux jouer. J’ai 23 ans et je ne veux pas seulement faire des passes pendant toute une rencontre, mais avec cette défense face à moi, je pense que je dois le faire. »

Depuis cette sortie, début janvier, Anthony Edwards est monté en puissance, et il anticipe mieux les prises à deux adverses. Peut-être que Michael Jordan lui a donné les conseils qu’il attendait pour les déjouer. Son coéquipier Mike Conley lui avait déjà donné une première piste.

« On en a parlé avec lui de prendre l’avantage rapidement. Quand il voit un défenseur, il ne faut pas attendre que la prise à deux se mette en place », lui avait soufflé son meneur. « Plus il essaie de disséquer les choses, de les regarder, plus lent il devient et alors la pression est plus forte sur lui. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 45 37 44.5 42.5 83.4 0.7 4.9 5.7 4.4 1.9 1.1 3.4 0.5 26.3 Total 347 35 44.6 36.5 79.8 0.7 4.5 5.3 4.1 2.0 1.3 2.9 0.6 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.