Un an après, Jarred Vanderbilt va retrouver les parquets

S’il entre en jeu ce samedi soir face aux Warriors, comme c’était annoncé, Jarred Vanderbilt commencera donc sa saison et mettra fin à une attente longue de quasiment un an. Il n’a en effet plus joué depuis le 1er février 2024, avant d’être opéré du pied droit pendant l’été, mais aussi du pied gauche.

Une année sans jouer, c’est long et évidemment, même après avoir reçu le feu vert médical, on ne revient pas comme si de rien n’était.

« On ne va pas le mettre en situation de se blesser et on estime que ce n’est pas le cas désormais », souligne JJ Redick sur le timing de ce retour. « N’importe quel joueur qui revient d’une si longue absence est limité au niveau de son temps de jeu. On ne va pas faire d’excès. »

L’objectif principal étant de le faire monter en régime pour avril et les playoffs. Là où il sera le plus précieux.

Pour le moment, Jarred Vanderbilt veut surtout profiter de l’instant, qui fut plusieurs fois repoussé de quelques semaines.

« Ce fut un long processus et merci au staff, aux gars, à tout le monde dans la franchise, pour avoir été patients et m’avoir permis de guérir. Je me sens bien désormais », déclare le joueur des Lakers.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2023-24 LAL 29 20 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 Total 273 21 56.8 29.0 64.5 2.0 4.4 6.4 1.5 2.0 1.1 1.0 0.4 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.