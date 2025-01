Franz Wagner enfin de retour sur les parquets

C’est la seule bonne nouvelle de la soirée pour le Magic. Franz Wagner, absent depuis le 6 décembre 2024 suite à une déchirure au niveau du muscle oblique externe droit, au niveau de l’abdomen, a signé son retour dans la défaite de son équipe face aux Blazers.

Après sept semaines et vingt matches manqués, l’Allemand a réussi son retour avec 20 points (9/19) en 24 minutes.

« C’est évidemment très cool de rejouer. J’étais un peu nerveux avant la rencontre », confie-t-il. « Cela faisait longtemps que j’étais absent, mais j’ai été correct. Il va, à l’évidence, me falloir un peu de temps pour retrouver le rythme. C’était fun. »

Preuve qu’il est encore en manque de sensations, Franz Wagner, dont le temps de jeu sera limité, n’a pas donné la moindre passe décisive et a perdu 4 ballons. Mais au moins, il est bien là alors que le Magic était encore privé de Jalen Suggs, Goga Bitadze, Gary Harris et Cole Anthony pour affronter les Blazers.

Eux aussi diminués (Deandre Ayton, Donovan Clingan, Matisse Thybulle forfaits), les joueurs de Chauncey Billups ont gagné de 22 points, en dominant les trois derniers quart-temps.

« On est en souffrance en ce moment », confirme Franz Wagner, alors que le Magic, à bout de souffle, reste sur cinq défaites d’affilée. « On doit comprendre qu’il faut rester soudé. Avoir des hauts et des bas, cela fait partie d’une longue saison. Pour en sortir, il va falloir que tout le monde s’y mette. Il reste beaucoup de matches, il n’y a pas de raison de baisser la tête. Mais on doit faire mieux. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 27 32 46.5 31.5 87.7 0.9 4.5 5.3 5.3 2.3 1.6 2.4 0.5 23.3 Total 258 32 47.7 32.9 85.4 1.0 3.7 4.7 3.6 2.2 1.0 1.9 0.4 18.3

