Le Magic à bout de souffle

Les temps sont durs pour le Magic. Depuis début décembre 2024, avec notamment les blessures de Paolo Banchero et Franz Wagner, les joueurs de Jamahl Mosley souffrent. Encore plus ces derniers jours.

Il y a un calendrier exigeant déjà avec, depuis le 6 janvier et avant d’affronter Toronto, des matches contre les Knicks, les Wolves, les Sixers, deux fois les Bucks, et enfin les Nuggets et les Celtics. Ce n’est pas rien. Ensuite, il y a les absences, nombreuses et handicapantes.

Pour le déplacement au Canada, le coach était déjà privé de Franz et Moe Wagner, Jalen Suggs, Goga Bitadze, Gary Harris, Jett Howard et Cole Anthony. Puis, après quelques minutes, un Jonathan Isaac malade déclare forfait et laisse ses coéquipiers, qui ne seront que huit pour disputer cette rencontre. Alors l’avance de 21 points du début de match va disparaitre et les Floridiens vont s’incliner et encaisser une quatrième défaite d’affilée.

Retrouver une équipe au complet

« Je ne crois pas que ce soit une excuse à ce stade, c’est une réalité », affirme Jamahl Mosley en parlant de la fatigue de son groupe. « On a bien commencé, on avait un gros niveau d’intensité, d’énergie, de communication. Mais à mesure que le match avançait, il fallait manœuvrer avec huit joueurs, continuer de se battre, alors que notre adversaire est devenu de plus en plus physique. »

La fin de semaine va se faire à la maison, avec les réceptions des Blazers et des Pistons, et même en Floride pendant encore huit jours (déplacement à Miami lundi), ce qui va permettre de souffler. « Rester chez soi, se reposer, se regrouper, ça va être important », commente le coach du Magic.

De son côté, Gary Harris est « impatient de retrouver l’équipe au complet » car lui et ses coéquipiers savent de quoi ils sont capables quand tout le monde est bonne santé.

« On doit être patient », prévient-il, tandis que Kentavious Caldwell-Pope se projette avec optimisme sur l’avenir. « La seconde partie de saison va être bonne. Franz va revenir, Jalen aussi. La plupart des gars vont revenir au parfait moment, quand on aura vraiment besoin d’eux pour aller chercher une place en playoffs », conclut le champion NBA 2023 au sujet de ce groupe qui n’est plus que 8e (23 victoires – 22 défaites) à l’Est.