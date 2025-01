Danilo Gallinari à Porto Rico… avant une retraite après l’EuroBasket 2025 ?

À 36 ans, Danilo Gallinari vient de surprendre tout le monde en annonçant rejoindre les Vaqueros de Bayamon, au Porto Rico. Il faut dire que s’il avait fini la dernière saison avec les Bucks, l’ailier italien n’avait pas réussi à intégrer un effectif NBA cette saison, même s’il ne perd pas totalement espoir…

« C’est avec grand plaisir que je me prépare à relever un nouveau défi important sous le maillot des Vaqueros de Bayamon. Je suis reconnaissant de pouvoir faire ce que j’aime le plus, à savoir jouer au basket et rester proche de ma famille » écrit-il ainsi. « Je remercie le club, et en particulier Carlos Arroyo (président du club), pour leur confiance et pour m’avoir donné l’opportunité de garder la porte ouverte en cas d’appel de la NBA. »

Fin de carrière en vue ?

En clair, en cas d’offre d’une franchise de la Grande Ligue, Danilo Gallinari pourra casser son contrat avec le club qui a remporté 16 fois le titre de champion à Porto Rico.

L’ancien ailier des Nuggets, des Knicks, des Hawks, des Clippers, du Thunder, des Bucks ou encore des Pistons laisse aussi entendre qu’il pourrait prendre sa retraite à l’issue du prochain EuroBasket 2025, alors que l’Italie est sur le point de valider sa place dans la compétition dans le Groupe B.

« Je retourne sur le terrain avec l’excitation d’un nouveau départ, mais aussi avec l’espoir d’une grande fin en « azzuro », prêt à porter le maillot italien pour une dernière grande aventure européenne. »

Un passage à Porto Rico afin de se maintenir en forme avant son jubilé avec la « Squadra azzurra » ?

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 2023-24 * All Teams 49 13 43.7 32.3 85.7 0.4 1.8 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 5.7 2023-24 * WAS 26 15 43.5 31.3 83.9 0.5 2.5 2.9 1.2 1.0 0.2 0.5 0.1 7.0 2023-24 * MIL 17 9 37.8 17.6 88.9 0.4 0.7 1.1 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2023-24 * DET 6 15 54.5 58.3 87.5 0.3 2.0 2.3 2.0 1.5 0.3 0.2 0.3 8.7 Total 777 29 42.8 38.1 87.6 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 0.7 1.2 0.3 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.