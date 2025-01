Le meilleur match de la (décevante) saison de Deandre Ayton

En titularisant pour la première fois cette saison son homme en forme, Kel’el Ware, aux côtés de Bam Adebayo, Erik Spoelstra avait misé sur les centimètres face aux Blazers. Ce qui n’a pas empêché ces derniers de venir s’imposer sur le parquet du Heat en s’appuyant sur les larges épaules de leur propre géant, Deandre Ayton.

« Pour moi, c’est son meilleur match de l’année. Il a été physiquement imposant. Il a été dominateur ce soir. Il s’est jeté au rebond, au rebond offensif, il a été un monstre en défense. Je suis très fier de lui, vraiment », félicite son coach Chauncey Billups.

Son pivot a effectivement montré beaucoup d’envie au rebond, en captant 6 ballons dans le camp du Heat après les ratés de ses coéquipiers. Et lui-même n’a pas raté grand-chose sous le cercle, ou à 3-4 mètres. Résultat, il a signé son 18e double-double de l’année à 22 points (11/14 aux tirs) et 15 rebonds.

Sa pire saison NBA

« Il a fait avancer tout le monde. Quand ton intérieur, ton pilier, joue aussi dur… Ses écrans ont été incroyables. Il a posé de supers écrans pour libérer nos arrières et leur permettre de pénétrer ou de shooter. Sa façon de communiquer a été incroyable, il a été tellement encourageant, positif, avec tout le monde. C’était super. C’était de la joie de voir cet état d’esprit et cette énergie », salue encore son coach.

La performance très positive de son pivot intervient au cœur d’une saison globalement décevante de sa part.

Avec 13.5 points et 10 rebonds de moyenne, l’ancien joueur des Suns n’a jamais été aussi peu productif depuis ses débuts dans la Grande Ligue en 2018. Surtout, au milieu d’un effectif à la recherche désespérée de « leadership », Deandre Ayton montre très peu de signaux favorables en la matière.

Mais le temps d’une soirée au moins, la connexion a bien fonctionné. « Je me sens très bien. On a affronté une belle équipe et on a fait un super match ensemble. La communication a été phénoménale », s’enthousiasme l’intéressé après le match, sans vouloir se mettre en avant. Il ajoute : « On a libéré ce qu’on appelle l’esprit d’équipe, on joue les uns pour les autres. L’énergie devient autre chose quand tu sais que quelqu’un joue pour toi et que tu veux faire la même chose en retour. C’est contagieux. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 32 30 56.8 20.0 60.6 3.0 7.2 10.2 1.5 2.1 0.8 1.7 1.0 13.8 Total 390 31 59.0 23.3 75.6 3.1 7.4 10.5 1.6 2.6 0.7 1.7 1.0 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.