Kelly Olynyk et Bruce Brown, la carte expérience des Raptors

Avec trois victoires sur les quatre derniers matches, les Raptors signent tout simplement leur meilleure période de la saison. Et le dernier succès, face à Orlando, porte la marque du duo Kelly Olynyk – Bruce Brown. Les deux ne sont pas encore des barbons (respectivement 33 et 28 ans), mais ils sont les anciens de Toronto et, dans une équipe jeune et faible, c’est toujours utile.

Le Magic avait pris jusqu’à 21 points d’avance avant de voir les Canadiens revenir. Bruce Brown et Kelly Olynyk, en sortie de banc, ont ainsi été précieux, surtout le second en troisième quart-temps, pour renverser la tendance. « Brown nous a aidés à revenir avec des passes déviées, des interceptions et des points », se réjouit Darko Rajakovic.

Les deux joueurs ont ensemble compilé 27 points, 8 rebonds et 8 passes. Le chiffre de la rencontre, c’est peut-être celui du +/- de Kelly Olynyk, qui démontre son impact : +39 en seulement 22 minutes !

« C’est notre travail. Certains matches, on n’a pas besoin des titulaires pour faire la différence », commente l’ancien joueur de Denver, 12 points. « C’est un retour en arrière. Comme au bon vieux temps », sourit l’intérieur, 15 unités et aussi 4 contres.

Les deux remplaçants ont porté le banc de Toronto et insufflé un nouveau souffle pour réussir ce comeback. Leur expérience est importante dans cet exercice compliqué pour la franchise canadienne. « Cela peut vraiment aider », confie l’ancien de Boston. « Il y a eu beaucoup de matches en début de saison où on n’était pas loin, où on n’a pas mis le tir ou fait le stop nécessaire. »

C’est là que les anciens peuvent apporter ce petit plus. Sauf que les Raptors ont longtemps été privés de Bruce Brown, revenu depuis quelques jours maintenant et qui peut former un duo intéressant avec son coéquipier. « Je suis totalement à l’aise en ce moment. Je sais exactement ce que l’équipe attend de moi des deux côtés du terrain », indique-t-il. « Kelly et moi, on a connu plusieurs situations et plusieurs équipes, donc on va trouver les solutions. »