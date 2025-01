Quel accueil pour Mikal Bridges à Brooklyn ?

Après Karl-Anthony Towns à Minnesota en décembre 2024, c’est désormais à un autre joueur des Knicks, Mikal Bridges en l’occurrence, de faire son retour dans son ancienne salle. Ce mardi soir, les Knicks iront affronter les Nets à Brooklyn et pour la première fois, l’ailier reviendra au Barclays Center.

« Ce sera un bon match, excitant. On les a battus deux fois et on va essayer de le faire une troisième fois », commente-t-il avant de parler de son retour. « Ce sera agréable de revenir, de voir mes coéquipiers et le staff technique qui était là quelques mois avant mon départ. »

Quel sera l’accueil du public ? Car Mikal Bridges n’a joué « que » 109 matches sous les couleurs des Nets, en disputant les playoffs en 2023. De quoi recevoir une ovation ou plutôt d’être sifflé pour avoir rejoint les Knicks ?

Un transfert gagnant-gagnant ?

« Je pense qu’ils devraient lui montrer de l’amour. Il n’a certes été là qu’un an et demi mais il s’est donné à fond », répond Josh Hart, qui n’est pas étranger dans l’arrivée de l’ancien des Suns à New York. « L’an dernier, je l’ai harcelé sur les réseaux sociaux et il a été critiqué pour ça. Mais il a toujours été attaché à cette franchise et aux fans. »

De plus, l’ancien joueur de Portland rajoute que « les Nets ont reçu une sacrée contrepartie », en rappelant les nombreux choix de Draft envoyés à Brooklyn. « Donc je pense que c’est un transfert gagnant-gagnant pour les deux franchises et ils devraient lui montrer de l’amour lors de son retour. »

Et même si les fans des Nets décident de prendre en grippe Mikal Bridges, il aura sans doute des supporters pour le soutenir puisque les fans des Knicks sont très souvent présents au Barclays Center, qui n’est pas loin du Madison Square Garden. « Oh oui, c’est un de nos matches à domicile », s’amuse même Josh Hart.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 44 39 49.5 35.2 72.0 0.9 2.2 3.1 3.2 1.4 1.0 1.5 0.5 18.1 Total 518 33 48.2 37.2 84.1 0.9 3.1 4.0 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.