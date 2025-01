La conversation entre Darius Garland et Donovan Mitchell qui a tout changé

La fin de saison dernière, marquée par une élimination sèche par Boston en demi-finale de conférence (4-1), aurait pu laisser des traces dans les rangs des Cavs. Le talent ne fait pas tout et la traction arrière de Cleveland l’a bien compris durant la dernière intersaison. La cohésion et l’esprit d’équipe comptent au moins tout autant.

Pour expliquer la première partie de saison 2024/25 tonitruante de la franchise de l’Ohio, Darius Garland, invité du podcast « Draymond Green Show with Baron Davis », est ainsi revenu sur une franche conversation que les deux joueurs extérieurs ont eu afin de repartir sur des bases solides après les derniers playoffs.

« Pour être vraiment honnête, je dirais que ça s’est passé cet été. On s’est vraiment concentrés pour évaluer ce qu’on voulait faire et ce qu’on voulait accomplir », a-t-il raconté. « Il savait que j’étais vraiment très contrarié par la saison, du fait de ne pas avoir réussi à réaliser les performances que je voulais et lui aussi, mais également par rapport à l’équipe. On s’est juste assis et on a parlé, et chacun a vraiment pu expliquer à l’autre : ‘Voilà ce qu’on va devoir faire pour gagner, pour aller en finale de conférence et en finales NBA’. C’était une conversation entre deux grands garçons. On s’est juste assis et on a tout remis à plat. C’est probablement la première conversation de ce type que j’ai eu dans la ligue jusqu’à présent ».

Se servir du talent autour

Si l’arrivée de Kenny Atkinson a participé à faire franchir un nouveau palier aux Cavs, l’entente entre Darius Garland et Donovan Mitchell n’a jamais semblé aussi bonne. Les considérations individuelles semblent être passées au second plan, au profit d’un objectif commun bien plus grand.

« C’est une conversation qui m’a retiré beaucoup de poids des épaules et je sais que ça a été le cas pour lui aussi », a ajouté Darius Garland. « Parce que je sais que le tandem peut parfaitement marcher. C’est un arrière qui score et moi j’aime créer. Cette saison, alors que lui tournait autour des 30 points en moyenne et moi autour des 20 points, il joue un peu moins et tourne à quelque chose comme 23 points, mais on est l’équipe numéro 1 de la ligue. Il a réalisé le talent qu’il avait autour de lui, il me facilite la tâche et se repose davantage sur moi aussi. J’essaie d’en faire autant et de lui procurer des tirs ouverts, alors que tout le monde va l’avoir dans le viseur en attaque parce que c’est Donovan Mitchell, un candidat au titre de MVP. Et quand on arrive en fin de match et qu’on a besoin de lui pour mettre des tirs difficiles, c’est à ce moment qu’on lui demande de redevenir le « Spida » que tout le monde connaît ».

Après 42 matchs de saison régulière, l’entente entre les deux est toujours au beau fixe, et les objectifs fixés cet été sont plus que jamais dans la ligne de mire de cette version des Cavaliers.