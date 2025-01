Malgré le duo Kyrie Irving – Daniel Gafford, les Mavericks chutent face aux Hornets

Ce match d’ouverture du « MLK Day » entre des Mavericks toujours privés de Luka Doncic et des Hornets déjà plus ou moins en roue libre à l’Est n’était pas la rencontre la plus attendue de la soirée.

Elle a pourtant parfaitement lancé le marathon du jour, avec pas mal d’actions spectaculaires, des gros duels et la bonne dose de suspense nécessaire sur la fin. Peut-être motivé par les rumeurs de transfert qui circulent à son sujet, Daniel Gafford est déchaîné en première mi-temps, même si Moussa Diabaté tente de lui résister.

Le Français lui répond d’ailleurs avec des dunks en haute altitude mais son adversaire est simplement intenable, avec 21 points à 7/8 au tir et 7 rebonds à la pause. Heureusement pour Charlotte, LaMelo Ball a de son côté la main chaude, et les deux équipes rentrent donc aux vestiaires à égalité (55-55).

C’est Kyrie Irving qui prend ensuite les choses en main pour Dallas, mais les Hornets trouvent toujours une réponse, avec cette fois Nick Smith Jr. de loin. Derrière l’activité de Mark Williams et Miles Bridges, les locaux prennent même l’avantage dans le « money-time ». Kyrie Irving manque sa passe vers Naji Marshall dans le coin mais LaMelo Ball laisse un lancer-franc en route et les Mavericks ont donc une possession pour égaliser (108-105) !

C’est Klay Thompson qui hérite du ballon de l’égalisation mais son shoot rebondit sur le cercle et c’est donc Charlotte qui décroche la victoire. C’est la troisième consécutive pour les Hornets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Daniel Gafford – Moussa Diabaté. Déchaîné (31 points, 15 rebonds, 7 contres), Daniel Gafford a remporté son duel face aux intérieurs des Hornets, mais Moussa Diabaté s’est comme d’habitude battu en face. On a pourtant eu peur sur son premier tir, quand il est durement retombé au sol, mais il s’est finalement relevé et a enchaîné les dunks et les finitions en haute altitude, souvent sur Daniel Gafford…

– Triste Klay Thompson. Venu à Dallas pour se relancer, le « Splash Brother » réalise pourtant sans doute sa pire saison en carrière. Ce match face aux Hornets en est l’illustration, avec un manque évident d’énergie, et surtout beaucoup de mauvais choix, avec des pertes de balle sur des pénétrations où il semble pourtant avoir le temps et l’espace pour aller au cercle, ou en sortie de temps-mort, où il exécute mal un système. Malgré tout, il tente le tir de l’égalisation mais, comme un symbole, c’est raté.

– Les Hornets qui enchaînent, les Mavericks qui rechutent. Pour Charlotte, c’est un troisième succès de suite, pour continuer de croire au play-in. Pour Dallas, c’est un quatrième revers sur les cinq derniers matchs, et c’est une défaite qui peut faire mal en fin de saison, dans cette conférence Ouest si dense et si serrée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.