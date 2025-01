Les Spurs en chute libre avant de jouer à Paris

C’est l’événement basket en France, la venue de Victor Wembanyama et des Spurs pour deux rencontres à Paris face aux Pacers. C’est une première dans l’histoire du basket français et de la NBA : deux matches de saison régulière sur le sol français. L’enthousiasme est logiquement de mise, et pendant une petite semaine, la capitale va vivre au rythme de la NBA et de « Wemby ».

Sauf que les Spurs débarquent au plus mauvais moment. Les joueurs de Mitch Johnson restent sur trois revers de suite, et même six défaites sur leurs sept dernières sorties, et ils ont chuté à la 12e place de l’Ouest. À mi-parcours, le bilan est négatif : 19 victoires pour 22 défaites.

« Ce n’est pas notre meilleure période de basket et il y a des choses que nous devons améliorer, et nous avons affronté de très bonnes équipes qui ont mis en lumière certains de nos points faibles », constate Mitch Johnson. « Nous avons hâte d’aller à Paris, mais je ne pense pas que nous ayons sous-estimé Miami, ni Memphis. »

Le baromètre Wembanyama

Comme toute l’équipe, Victor Wembanyama semble fatigué ces derniers temps. Bousculé, il ne tourne ainsi « qu’à » 17.7 points de moyenne sur les sept dernières rencontres, à 41% de réussite au tir dont 32% à 3-points. Son seul match à plus de 50% de réussite ? C’était face aux Lakers, lors de la seule victoire des Spurs sur la période…

Dimanche soir, le Français plante 11 points à 4 sur 5 en premier quart-temps, puis il enchaîne par un 0 sur 6 aux tirs dans le deuxième quart-temps, avec un airball sur son premier tir.

Pour Mitch Johnson, ses joueurs font preuve d’impatience. Lorsque ça va mal, ils se précipitent et prennent des tirs qui ne s’imposent pas forcément. « Dans l’ensemble, c’est sans doute notre plus gros problème : essayer de marquer rapidement pour revenir dans le match. Et c’est quelque chose dans lequel nous devons être meilleurs, et moi aussi je dois m’améliorer, en évitant que cela ne continue à se produire. »

Des fondations posées pour Tre Jones

Les Spurs doivent absolument terminer dans le Top 10 pour disputer le « play-in » et se donner une chance de retrouver les playoffs. Pour cela, il devient presque impératif de gagner deux fois face aux Pacers. Même si ce sera sur terrain neutre, les Spurs seront logiquement soutenus par le public français, et Tre Jones assure que l’équipe reste sur la bonne voie, et que le plus compliqué est derrière eux.

« Nous avons été capables de nous adapter très rapidement », explique le meneur à propos des changements incessants dans le cinq de départ, mais aussi de coach avec la prise de fonctions de Mitch Johnson à la place d’un Gregg Popovich dont on n’a toujours pas de nouvelles concrètes. « Les gars ont répondu présent quand nous avons eu des blessures. Coach Johnson a joué un rôle très important pour nous, et tout le staff technique s’est mobilisé pour continuer à bien nous préparer et à nous aider à apprendre et à avancer. Nous sommes dans une bien meilleure position maintenant qu’au début de la saison. Nous apprenons beaucoup, donc je pense que c’était une bonne première moitié de saison et, maintenant, j’espère que nous continuerons à construire sur ces bases. »