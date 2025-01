Shaedon Sharpe venait de manquer son tir primé en transition quand Deandre Ayton, arrivé en « trailer », s’est envolé pour capter le rebond offensif avant de finir devant Nikola Vucevic. Aucun joueur des Bulls n’avait eu la bonne idée de bloquer le pivot des Blazers.

Possession suivante, toujours dans le premier quart-temps de la rencontre, Shaedon Sharpe manquait à nouveau la cible en transition, et le même Ayton prenait le dessus sur Josh Giddey, sous le cercle, pour remettre dedans. Le pivot de Portland finira la partie avec 5 rebonds offensifs à lui seul, un de plus que le cinq majeur entier de l’équipe adverse.

En dominant largement au rebond (50 à 36), les hommes de Chauncey Billups ont ainsi infligé une cinquième défaite de rang aux Bulls. Une première pour ces derniers cette saison. « On doit sortir de cette situation. On n’a pas vraiment de marge d’erreur, pas du tout. On a joué contre des équipes soudées, La Nouvelle-Orléans, Atlanta, Charlotte », liste Billy Donovan, dont l’équipe avait initialement perdu face aux Kings.

Comme le note le technicien des Bulls, les trois équipes citées plus haut « sont toutes dans le Top 5, Top 7 au niveau du rebond offensif ». « On s’est présenté (à Portland) après quatre matchs où on a concédé 100 points (en cumulé) sur les opportunités en seconde chance. C’est difficile de gagner, en plus on perd le ballon donc on doit s’améliorer sur certains points », réclame Billy Donovan.

Pas de marge d’erreur

Avec 15 points concédés en « seconde chance », son équipe compte parmi les très mauvais élèves de la ligue (27e) en la matière. « Quand vous voyez des gars venir des corners, s’envoler et capter le rebond offensif, voilà ce qu’on peut contrôler. Je trouve qu’on a démarré le match en faisant du bon boulot en éliminant une partie de ça. Mais il reste des situations sur lesquelles on avait le contrôle », analyse le coach.

Il ajoute : « Est-ce qu’on va éliminer l’adversaire sous le cercle ? Non. Peut-on faire mieux que d’en laisser 25 ? Oui, quand les marges sont réduites, et on se bagarre, même si ce n’est pas 25, c’est 16, ou 18, c’est toujours mieux que 25. On n’est simplement pas assez bons pour ne pas se battre sur ces marges. »

Quant à l’autre côté du terrain, à la sortie d’une petite production à 102 points inscrits, le technicien le répète : « Si on ne court pas, on est morts, d’accord ? En voilà le parfait exemple. On se fait prendre à jouer comme ça, c’est très, très dur pour nous de vraiment batailler et de gagner. Donc on doit jouer un style identifié. »