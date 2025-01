NCAA | 2 000 points et un record de rapidité pour Paige Bueckers

UConn a pu célébrer sa 7e victoire de suite dans le championnat universitaire en infligeant une véritable correction à Seton Hall pour signer son deuxième plus gros succès de la saison, avec 60 points d’écart (96-36) !

Mais la rencontre a surtout permis à l’équipe de Geno Auriemma de fêter un autre accomplissement, celui de sa joueuse vedette, Paige Bueckers, qui est devenue la joueuse la plus rapide de l’histoire à atteindre les 2 000 points avec seulement 102 matchs au compteur sous le maillot des Huskies.

La meneuse de 23 ans a atteint cette barre dès le milieu de la première mi-temps d’un tir à mi-distance, pour terminer la partie à 18 points et 7 passes décisives. Cette nouvelle étape lui permet en tout cas de se mesurer à ses prestigieuses aînées puisqu’elle devance désormais Maya Moore (108 matchs), Kerry Bascom (112) et Breanna Stewart (117) en terme de précocité. C’est par ailleurs la 12e joueuse du programme à atteindre cette barre.

« De pouvoir mettre autant de points sur une si courte période, c’est vraiment un accomplissement exceptionnel », a reconnu son coach. « D’avoir pu le faire aussi malgré les hauts et les bas qu’elle a traversés, en manquant une saison, puis une demi-saison. Mais elle est restée concentrée mentalement, positive et à fond pour bosser… Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour avoir pu mettre les tirs qu’elle a mis. Je ne connais pas beaucoup de monde qui travaille autant son jeu et aussi souvent qu’elle. Donc je suis heureux de la voir être récompensée. Et je suis sûr qu’il y a encore quelques paniers qui l’attendent dans le futur ».

Bientôt dans le Top 10 des meilleures scoreuses de l’histoire des Huskies ?

Si tous les yeux étaient, une fois de plus, rivés sur elle, Paige Bueckers a assuré ne pas s’être spécialement préoccupée de cette barre symbolique.

« J’espérais bien y arriver à un moment. J’étais à six points, donc je savais que j’allais finir par l’atteindre. Mais je n’ai pas voulu presser ou forcer les choses, juste le laisser arriver naturellement au cours du match, et continuer à jouer de la bonne façon, chercher mes coéquipières, chercher mes positions de tirs, juste jouer le « UConn basketball », et ensuite, ce qui doit arriver finit par arriver », a-t-elle confié.

Dans l’histoire des Huskies, Paige Bueckers est déjà en bonne place en terme de points marqués sur une saison (854 en 2023/24, deuxième derrière les 868 de Maya Moore en 2010/11) ou de passes décisives réussies sur un match (14 derrière les 15 de son ancienne coéquipière Nika Mühl). Pour ce qui est des points inscrits en carrière, elle est en revanche aux portes du Top 10 où figurent encore de très beaux noms comme Diana Taurasi (9e avec 2 156 points de 2000 à 2004), ou encore le trio Collier-Stewart-Moore sur le podium, Maya Moore étant la seule joueuse de l’histoire à avoir dépassé les 3 000 points (3 036), un record qui n’est pas près de tomber.

« C’est assez incroyable à entendre », a poursuivi Paige Bueckers au sujet de son propre record. « Mais quand je discute avec le coach, et que je vois que Maya a mis plus de 3 000 points en carrière… De toute façon, où que tu puisses regarder ici, il y a de quoi redevenir humble ».