Willie Green très satisfait de l’état de forme de Zion Williamson

Dans quel état de forme les Pelicans allaient retrouver Zion Williamson après sa blessure aux ischio-jambiers ? Dix jours après son retour, le constat est plus que positif. Mieux, l’ailier fort continue de monter en régime.

Après avoir observé un match de repos lors du match remporté en « back-to-back » face aux Mavericks, Zion Williamson est revenu en pleine forme face au Jazz, livrant sa meilleure prestation du mois de janvier avec 24 points, 14 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres en seulement 23 minutes !

Ses quatre matchs disputés en 2025 jusque-là ont ainsi confirmé qu’il avait bien récupéré de sa blessure, le poste 4 tournant à plus de 20 points, 8 rebonds et 5 passes décisives par match. Un rythme d’enfer que son coach, Willie Green, espère le voir maintenir pour aider son équipe à retrouver le droit chemin après une première partie de saison catastrophique, en grande partie à cause des nombreuses blessures qui ont miné le groupe.

« La première chose qui m’a sauté aux yeux, c’est qu’il est dans une condition physique exceptionnelle », a-t-il souligné après l’entraînement d’hier. « Et ça lui permet de pouvoir en faire encore plus sur le terrain. Même sur une fenêtre de jeu d’une minute, il peut avoir un énorme impact sur notre équipe. On sait déjà qu’il a un niveau d’élite lorsqu’il entre sur le terrain, et ça rejaillit sur le reste des gars qui peuvent aussi être bien meilleurs, car sa présence apporte son lot de tirs faciles à ses coéquipiers, du jeu de transition. Et il prend aussi des rebonds ».

En attendant Brandon Ingram…

Après les retours progressifs de Dejounte Murray, CJ McCollum et Trey Murphy III, il aura donc fallu attendre celui de Zion Williamson pour que New Orleans puisse enfin faire la bascule et se remette à gagner des matchs, et finisse par abandonner la dernière place de la conférence Ouest. Avant de retrouver Utah ce soir, les Pelicans en sont à quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs, et c’est évidemment leur meilleure série de la saison.

« C’est énorme, quand on sait qu’il va faire partie de ce groupe pour la suite. Bien sûr, on veut faire tout ce qu’on peut pour le maintenir en bonne santé et sur le terrain », a ajouté Willie Green. « Mais j’ai le sentiment que notre équipe dans son ensemble a progressé. On continue de s’améliorer, les joueurs s’acclimatent à nouveau, on gagne en régularité alors que le même groupe peut désormais jouer ensemble. Sur les rotations aussi, on retrouve de la régularité. Tous ces facteurs nous ont aidé à retrouver la bonne direction dans notre façon de jouer ».

Reste maintenant à récupérer Brandon Ingram, qui souffre toujours d’une entorse de la cheville et pour qui Willie Green n’a pas pu en dire plus, tandis qu’Yves Missi, malade ces derniers jours, n’a pas pu participer à l’entraînement d’hier. Sa présence n’est pour l’instant pas encore certaine pour ce soir.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 10 29 48.5 20.0 62.4 3.4 4.8 8.2 5.4 2.9 1.2 3.4 1.2 21.9 Total 194 32 58.6 32.6 69.1 2.3 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.