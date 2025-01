L’explosion de Trey Murphy III

Comme les Pelicans sont dans les choux avec seulement 11 victoires à mi-parcours, on parle peu de lui, mais Trey Murphy III signe sa meilleure saison en carrière avec 21.1 points de moyenne. Une belle montée en puissance qui ferait presque oublier que Brandon Ingram est à l’infirmerie depuis plusieurs semaines. L’ailier affiche d’ailleurs ses meilleures moyennes en carrière aux points donc, mais aussi au rebonds, aux passes, aux interceptions et aux contres.

« Il y a un an, je l’aurais sans doute catalogué comme un spécialiste » reconnaît Will Hardy, le coach du Jazz. « Mais j’ai vu son jeu évoluer, et c’est une bonne chose pour les Pelicans et Willie Green. Trey est un joueur incroyable. C’est un shooteur de premier plan, et on peut constater que son adresse lui a donné de la confiance pour le reste de son jeu ».

Savoir saisir sa chance

Sur les quatre derniers matches des Pelicans, dont trois victoires, Murphy a atteint la barre des 30 points à deux reprises, mais aussi le seuil des 10 rebonds par deux fois. Seule petite ombre à ce tableau quasi parfait, la fin de sa série de lancers-francs réussis d’affilée, bloquée à 52 après un raté face au Jazz.

« Son potentiel est sans limites » assure Dejounte Murray. « En NBA, ce n’est qu’une question d’opportunités… Il a sa chance, et il ne la laisse pas passer. Il a travaillé son jeu, et il montre en ce moment qu’il est en confiance, et il est prêt à relever le défi. »

Intouchable aux Pelicans, Murphy est décisif par sa défense, et son adresse lointaine, et il a conscience d’avoir franchi un cap. « Je suis dans un bon état d’esprit… J’ai le sentiment qu’on a trouvé le bon rythme sur le plan collectif, et on se découvre les uns les autres. J’essaie de rester agressif, et de trouver mes spots ».

Pour Murphy, cette trajectoire est assez dingue puisqu’il se souvient de son année rookie lorsque lui et Naji Marshall effectuaient des allers-retours en G-League. « On revient vraiment de loin… Lorsqu’on était rookies, on n’était même pas sur le terrain, et aujourd’hui, on est titulaires et on joue beaucoup. C’est le témoignage de notre gros boulot et d’où on vient ».