Les Pelicans ne sont plus derniers de la conférence Ouest !

En une soirée et en un match, les Pelicans ont fait une pierre, deux coups. Comment ? En battant le Jazz, ils ont signé une troisième victoire de suite.

C’est une première pour eux cette saison. Un succès qui s’est écrit avec une grosse performance à 3-pts (22 réussites, leur record de saison) permettant de battre, là encore, un record de saison, avec 136 unités.

« C’était important de prendre beaucoup d’avance dès le début », explique Willie Green sur ce 29-8 pour commencer. « On a gardé notre avance le restant de la partie. On a connu ce revers de la médaille, quand on fait un mauvais départ. »

Le Jazz est désormais lanterne rouge de l’Ouest

De son côté, Zion Williamson a brillé avec un gros match : 24 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres. « Il est capable de faire ça soir après soir. Il prend des rebonds, fait des passes. Il a été solide défensivement aussi. Il est capable de faire ça tous les soirs », insiste son coach.

Avec cette série, et même six victoires sur les neuf derniers matches, New Orleans peut enfin sourire dans cette saison très compliquée. Et ce succès, et c’est le deuxième coup réussi avec la même pierre, permet aussi aux Pelicans (11 victoires – 32 défaites) de laisser la dernière place de la conférence Ouest à Utah (10-30) justement.

« On va dans la bonne direction et c’est toujours agréable et bon pour la confiance d’avoir des victoires à notre actif. Cela confirme qu’on fait les choses bien », indique le coach avant de retrouver le Jazz lundi soir. « On veut continuer de construire, un match à la fois. »