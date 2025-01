Heureusement qu’Austin Reaves était là pour les Lakers

Anthony Davis absent, les Lakers se sont appuyés sur LeBron James et Austin Reaves pour venir, difficilement, à bout des Nets, qui sortaient de la pire défaite de leur histoire. Quand il a fallu faire des compliments sur ses joueurs, JJ Redick a rapidement dévié sur les manques de son équipe. La preuve avec la première question de la conférence, sur Austin Reaves, et sa réponse.

« Lui et LeBron ont voulu que l’on gagne ce match. On n’a pas été bon dans cette partie, à cause de leur défense qui changeait beaucoup et ça nous a sortis du rythme. On a été mieux en seconde période, pour faire circuler le ballon. Il y a eu trop d’absences, de shoots ouverts pour eux… », lance le coach, sur un ton très monocorde, avant de revenir plus tard sur son arrière. « On a besoin qu’il fasse le jeu en attaque pour nous », poursuit-il.

Avec 38 points, son nouveau record en carrière, à 13/23 au shoot dont 4/8 à 3-pts, le joueur des Lakers a fait un excellent match. Surtout, il a inscrit 15 unités dans le dernier acte, soit la moitié de ceux des Lakers. Lui et LeBron James ont tout simplement marqué 25 des 30 points de leur équipe dans ce dernier quart-temps !

« Il a déjà connu ces moments importants, il sait ce qu’il faut faire », souligne LeBron James, auteur de 29 points dans ce court succès, sur les tirs décisifs de son coéquipier. « On a eu besoin de chacun de ses paniers dans ce match. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 33 35 43.6 36.3 81.8 0.9 3.4 4.3 6.2 2.2 1.1 2.5 0.1 17.9 Total 240 29 48.1 36.4 84.9 0.7 3.0 3.7 4.1 1.8 0.7 1.6 0.3 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.