Les Nets encaissent la pire défaite de leur histoire

Ce n’est certes pas le record absolu, qui appartient toujours au Thunder qui avait perdu, un soir de décembre 2021 face aux Grizzlies, par 73 points d’écart ! Néanmoins, jamais les Nets n’avaient connu une telle humiliation que celle reçue à Los Angeles, face aux Clippers. « C’était un de ces matches… », se lamente Day’Ron Sharpe face au score final : 126-67 !

Brooklyn a donc perdu de 59 points. C’est énorme évidemment et c’est le nouveau record de la franchise, autrefois domiciliée à New Jersey, dépassant les 52 points d’écart d’une gifle à Houston (139-87), le 18 octobre 1978.

« Pour dire la vérité : on a la sensation de ne pas avoir fait notre travail », décrit Nic Claxton. « On a tous beaucoup de fierté donc on doit faire mieux. On ne peut pas perdre comme ça. Vraiment, ça ne peut pas arriver. »

« Avoir la mémoire courte »

Il faut dire que sans Cam Thomas, Cam Johnson, ni D’Angelo Russell et Ben Simmons, les Nets ne partaient pas avec les meilleures chances à Los Angeles. Très diminuées, les troupes de Jordi Fernandez ont connu une galère sans nom pour marquer quelques points seulement, shootant à 30% de réussite et perdant 20 ballons.

« Je ne sais pas si j’ai déjà perdu par un tel écart. C’est frustrant, clairement », poursuit Nic Claxton. « J’ai l’impression qu’on perd de beaucoup dernièrement. Mais les gars vont revenir et on doit continuer de se battre. Avoir la mémoire courte. »

Si les joueurs doivent l’oublier et passer à autre chose, l’histoire, elle, retiendra ce revers, qui aurait pu être plus sévère encore. En effet, les Clippers avaient 64 points d’avance à cinq minutes du terme.

« Ce n’est pas le moment de se pointer du doigt. C’est le moment que chacun assume ses responsabilités, et moi le premier », annonce le coach. « Les joueurs ont continué de se battre, n’ont pas abandonné. C’est une de ces soirées où on ne fait rien de bien, où l’énergie n’est pas bonne, mais on essaie. Je suis fier de ce groupe qui s’est battu, pour réduire l’écart, jusqu’à la fin. Je sais qu’ils seront au travail dès le lendemain. La seule chose qu’on peut faire, c’est d’être positif et compétitif, pour ne pas vouloir se retrouver à nouveau dans cette situation. »