Les Spurs calent encore dans le 3e quart-temps contre Memphis

Les Spurs connaissent un début d’année 2025 compliqué. Pour leur dernier match à domicile avant les « NBA Paris Games », Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont de nouveau rendu les armes contre les Grizzlies (privés de Ja Morant), deux jours après une première défaite contre Memphis, avec au passage leur plus lourde défaite de la saison (-28, 140-112). « Les Grizzlies sont très disciplinés et constant dans les efforts », salue Mitch Johnson. « Ils savent exactement quelle équipe ils sont et respectent leur ADN. »

« Wemby », toujours aussi dissuasif en défense, a par contre de nouveau calé en attaque. Tout le contraire de Stephon Castle, auteur d’un nouveau match intéressant. L’ancien meneur de UConn continue de marquer des points dans la course pour le titre de « Rookie of the year ». Auteur de dix points dans le premier quart-temps, il a terminé la rencontre avec 20 points à 7/11 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes en 25 minutes. L’une des rares satisfaction d’un match sans grande saveur pour les supporters texans.

Santi Aldama au top de sa forme

Devant d’une courte tête à la mi-temps (64-62), les protégés d’Alamo City ont de nouveau connu un trou d’air au retour des vestiaires. Un jeu stéréotypé en attaque, des shoots ratés en pagaille et des tirs primés laissés aux Grizzlies trop facilement…. « Allez les Spurs ! », pouvait-on entendre dans les travées d’un Frost Bank Center déjà en train de se vider et médusé par ce trou d’air dans le troisième quart-temps.

Toujours privés de Jeremy Sochan, touché au dos, les Spurs sont en effet tombés sur un Santi Aldama de gala : l’Espagnol, déjà auteur de 20 points contre les Spurs en milieu de semaine, a de nouveau fait du Frost Bank Center son jardin, avec 29 points en sortie de banc. De quoi battre son record de points en NBA.

La fin de match, sur un faux rythme et sans intensité, n’a pas été des plus rassurantes pour les Spurs avant leurs deux matchs à Paris contre les Pacers, le 23 et 25 janvier.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 3e quart-temps encore fatal. Comme il y a deux jours, les Spurs se sont totalement écroulés au retour des vestiaires, encaissant un 40-22 dans la période pour lâcher le match. De +2 à la mi-temps à -16 à l’entame du 3e quart-temps, ils ont payé cash leur manque de vigilance en défense.

– Victor Wembanyama ne domine pas avant les deux matchs à Paris. En difficulté face aux intérieurs plus petits et très vifs, et ciblé, « Wemby » n’a pas dominé en attaque : après ses 13 points il y a deux jours contre ces mêmes Grizzlies, il a terminé cette fois à 19 points, mais à 8/19 au tir, 12 rebonds et 6 passes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 121 ORL 94 NYK 99 MIN 116 MIA 113 DEN 133 MIL 130 TOR 112 NOR 136 UTH 123 CHI 123 CHA 125 DAL 106 OKC 98 SAS 112 MEM 140 LAL 102 BRO 101

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).