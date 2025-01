La NBA reconnait l’erreur mais les Mavericks ne porteront pas réclamation

Sans surprise, la NBA a confirmé l’erreur des arbitres dans le « money-time » entre les Mavericks et les Pelicans. Le shoot de Spencer Dinwiddie avait en effet bien touché la planche avant que Trey Murphy III ne le contre, et le « block » était donc illégal. Dallas aurait dû passer devant sur cette action…

« Les gens qui suivent ma carrière savent que lorsque j’ai de l’avance sur l’intérieur, et que j’ai la balle dans les mains, je lance le ballon sur la planche. Pour deux raisons » avait détaillé Spencer Dinwiddie à la presse, après la rencontre. « La première, c’est que j’ai de la taille et de l’envergure. Et lorsque je tends le bras, ils doivent passer au-dessus pour me contrer. Et s’ils arrivent à contrer le tir, c’est déjà sur la planche et c’est panier. Je me suis fait un tas d’argent dans ma carrière avec ce geste exact ».

Pas de réclamation pour la forme

Plus prosaïque, Jason Kidd avait de son côté expliqué que « les arbitres ont un travail difficile. Cette fois, ils se sont clairement ratés, et ça nous coûte peut-être le match ».

Surpris par l’interception et la contre-attaque rapide des Mavericks, les trois officiels étaient mal placés sur l’action. Comme ils n’ont pas sifflé, ils n’ont pas pu revoir la séquence au ralenti et comme Jason Kidd n’avait de son côté plus de temps-mort, il n’a pas pu utiliser de « challenge » pour tenter de faire modifier la décision.

Malgré tout, le club texan a choisi de ne pas porter réclamation auprès de la ligue.

« On peut faire appel mais ça coûte de l’argent » explique Nico Harrison, le GM. « Ça vous soulagera peut-être mais ça ne change pas le résultat. Les arbitres font des erreurs. C’est frustrant… mais c’est ainsi. Il faut passer au match suivant désormais ». On sent bien que ce n’est plus Mark Cuban qui prend les décisions aux Mavericks.