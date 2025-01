Spencer Dinwiddie avait pourtant tout fait pour éviter le contre…

Fin de match très confuse entre les Pelicans et les Mavericks. Alors que New Orleans mène d’un point (117-116) avec une dizaine de secondes à jouer, les joueurs de Willie Green ont la balle et attendent la faute… sauf que PJ Washington arrache le ballon des mains de Jordan Hawkins, et Dallas file en contre-attaque pour passer devant.

Spencer Dinwiddie reçoit le cuir après un relais de Naji Marshall mais Trey Murphy III le contre !

Après deux lancers-francs réussis par Trey Murphy III, Naji Marshall tire de trop loin et les Pelicans s’imposent donc (119-116) alors que Spencer Dinwiddie et ses coéquipiers sont furieux. Car le meneur de jeu est persuadé que le contre sur son tir n’est pas valable, car le ballon avait déjà touché la planche…

Des arbitres mal placés, plus de « challenge »…

« Les gens qui suivent ma carrière savent que lorsque j’ai de l’avance sur l’intérieur, et que j’ai la balle dans les mains, je lance le ballon sur la planche. Pour deux raisons » détaille Spencer Dinwiddie lors de sa conférence de presse. « La première, c’est que j’ai de la taille et de l’envergure. Et lorsque je tends le bras, ils doivent passer au-dessus pour me contrer. Et s’ils arrivent à contrer le tir, c’est déjà sur la planche et c’est panier. Je me suis fait un tas d’argent dans ma carrière avec ce geste exact ».

La caméra au-dessus du panier confirme que le meneur de jeu texan a raison, et que Trey Murphy III a contré le ballon une fois qu’il avait touché la planche. C’était donc un « goaltending ».

Sauf que dans la confusion de l’action, les arbitres étaient mal placés, pris par la rapidité de la contre-attaque. Et comme ils n’ont pas sifflé, ils ne pouvaient pas revoir si le contre était légal ou pas. N’ayant de leur côté plus de temps-mort, les Mavericks ne pouvaient donc pas demandé de « challenge ».

« La ligue veut bien faire » conclut Jason Kidd, dont le club pourrait porter réclamation. « Les arbitres ont un travail difficile. Cette fois, ils se sont clairement ratés, et ça nous coûte peut-être le match ».

Et c’est une troisième défaite de suite pour les Mavericks, qui quittent le Top 6 de la conférence Ouest.