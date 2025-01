Ça se précise pour la Harden Vol. 9

La Harden Vol. 9 va être l’un des événements de l’année 2025 ! La paire s’était déjà dévoilée dans un coloris inédit « Year of The Snake », mais sa première sortie devrait concerner la version « Cyber Metallic » qui avait également enthousiasmé le grand public.

Alors que James Harden s’est déjà présenté avec ce tout nouveau modèle signature en match, il ne restait plus qu’à connaître sa date de sortie officielle qui a été annoncée pour le 25 janvier aux Etats-Unis.

Un peu sur le même principe que l’année précédente, on distingue cette fois une « cage » latérale ici couleur métallique recouvrant la tige assortie de trois fines bandes. Dans un style à la « Yeezy », il préserve aussi le col chaussant qui a fait la spécificité de la Harden Vol.8. On retrouvera également un amorti « Boost » et de la mousse « Lighstrike », marques de fabrique de la ligne signature du Clipper, pour composer la semelle intermédiaire.

Voici les clichés officiels pour patienter…