LeBron James et les incendies à Los Angeles : « Il y a eu beaucoup d’émotions »

Après avoir inscrit sept points de suite dans les derniers instants de la rencontre face au Heat, LeBron James est revenu sur les incendies de Los Angeles, qui ont fait au moins 25 morts et ravagé des milliers de bâtiments. Il a pris la parole sur ce sujet alors que, la semaine passée, lui et sa famille ont été obligés de quitter leur maison.

« J’ai des amis qui ont perdu leur maison à Pacific Palisades. Je suis évidemment de tout cœur avec les familles de Los Angeles concernées par les incendies », a-t-il déclaré. « Il y a eu beaucoup d’émotions. On était tous un peu éteint. Personnellement, j’étais absent, pour plusieurs raisons. Mais j’espère que les choses vont s’arranger et qu’on pourra, à un moment ou un autre, avancer, mettre ça derrière nous et reconstruire notre ville, cette belle ville. »

Cette victoire, la première des Lakers depuis plus de dix jours, va, espère ainsi « LBJ », redonner un peu le sourire aux habitants de la deuxième ville des États-Unis.

Le sport comme échappatoire devant la catastrophe

Ce sera la mission des Lakers prochainement, de « donner un sentiment d’espoir, de fierté et d’excitation » puisque « le sport a toujours offert une opportunité temporaire d’oublier ce qu’on traverse. On est important, avec d’autres équipes dans d’autres sports, pour cette ville », rappelle la star locale.

Le temps d’un moment, LeBron James a en tout cas offert un cadeau inoubliable à une très jeune fan, qui portait son maillot au premier rang, scotchée de se trouver à quelques mètres du quadruple champion NBA.

« Dieu merci, j’ai regardé mon téléphone à la mi-temps, sinon je n’aurais pas vu sa réaction au moment de la saluer, car je suis reparti jouer. Avoir ce type de connexion avec quelqu’un qui a réagi comme ça, c’est le plus important », explique LeBron James, qui a donc été voir sa fan en fin de partie pour prendre une photo avec elle et lui donner un de ces bracelets. « C’est un moment qu’elle n’oubliera pas j’espère. Je suis heureux de désormais faire partie de sa vie et de ce petit moment. J’espère qu’elle va s’en vanter à l’école. »

