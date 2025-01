C’est le dunk de la soirée, et de ce début d’année, mais on ne le verra pas dans le Top 10. Ja Morant a pourtant escaladé les 2m24 de Victor Wembanyama avant de « balancer » le ballon dans le cercle. Sauf que les arbitres avaient sifflé une faute sur lui, et ce dunk ne viendra pas grossir son tableau de chasse.

« Je n’avais pas entendu le coup de sifflet, mais ce n’était qu’un joueur de plus au niveau du cercle… » a réagi Ja Morant à propos de dunk signé dans le 4e quart-temps. « J’ai dunké sur plein de gens… Il n’y a pas de laissez-passer. Si vous êtes près du cercle, j’essaierai de vous dunker dessus. Je suis comme ça ! »

Après un contre monstrueux de « Wemby » sur Zach Edey, le ton était monté entre les joueurs, et ce dunk était clairement une manière de venger son coéquipier pour le meneur All-Star.