Les Celtics « sans envie et sans personnalité »…

Les Celtics traversent une période difficile et le revers à Toronto est peut-être, sûrement même, le pire de leur saison. Les Raptors restaient en effet sur 16 défaites en 18 matches depuis début décembre… Pourtant, les Canadiens ont réussi à s’imposer en limitant les champions en titre à seulement 97 points. La défense n’a pas été plus réjouissante, avec 52 points encaissés dans la raquette.

Bref, il n’y avait pas grand-chose à sauver de cette rencontre. Kristaps Porzingis, qui n’a pas grand-chose à se reprocher avec 18 points à 7/11 au shoot, le dit de manière très claire.

« On a joué sans envie et sans personnalité. Franchement, c’était une faible performance de notre part », assure l’intérieur. « On est dans le dur en ce moment, c’est clair. On doit être réaliste, se regarder dans la glace. On ne joue pas notre meilleur basket. On n’applique pas les systèmes. Il y a plein de choses qu’on ne fait pas bien. On doit être honnête envers nous-mêmes, sinon ça va continuer ainsi. »

Sept victoires et sept défaites depuis un mois

C’est très clair depuis quelques temps : les Celtics ne vont pas bien et affichent trois défaites sur les cinq derniers matches. Si on élargit un peu, depuis un mois et 14 matches, ils sont à 50% de victoires. Pas glorieux pour une équipe qui a commencé la saison avec un 21-5…

« On n’est vraiment pas bien en ce moment », confirme Jayson Tatum qui regrette que les shoots ratés se voient « beaucoup trop sur nos visages ». « C’est dur. On l’a dit après le match : on doit traverser ça le mieux possible, on doit rester soudé, croire les uns en les autres comme on l’a toujours fait et montrer notre vrai caractère. »

Parce que les Knicks et les Bucks ont du mal à enchaîner, les troupes de Joe Mazzulla conservent encore leur deuxième place de la conférence Est. Mais c’est fragile et sans une réaction rapide, ça pourrait changer.

« Je connais les gars, on a de grosses personnalités, de gros caractères. Personne ne pointe du doigt les autres. Je sais qu’on va réussir à s’en sortir. Je le sais, on le sait », annonce, pour se placer sous le signe de l’espoir, Kristaps Porzingis. « Mais on doit commencer à mieux jouer. On ne peut pas laisser la situation ainsi et penser que les choses vont changer comme ça. »