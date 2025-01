Que se passe-t-il chez les Celtics ?

Avec 71% de victoires, les Celtics sont solidement installés à la 2e place de la conférence Est, et ils affichent le 3e bilan de la NBA derrière les Cavaliers et le Thunder. Sur le plan comptable, il n’y a rien d’inquiétant. Sauf qu’à y regarder de plus près, les champions en titre ne sont pas au mieux. Sur leurs 15 derniers matches, ils n’en ont remporté que huit, et le symbole de cette période moyenne, c’est ce bilan à domicile : déjà sept défaites, alors que la saison passée, ils n’en avaient perdu que quatre… Résultat, le TD Garden s’est même mis à siffler ses joueurs.

« Franchement, cela me plaît et c’est en quelque sorte mérité », répond Kristaps Porzingis. « Ils attendent un niveau élevé de notre part, un niveau élevé basé sur notre talent et ce que nous avons montré dans le passé. Je pense que lorsque nous ne nous donnons pas à fond, c’est là que les sifflets sont les plus mérités. C’est normal et c’est juste un signe qu’ils veulent que nous élevions notre niveau, notre énergie. Et nous devons y répondre ».

Une attaque trop stagnante

Vainqueurs de 64 matches la saison passée, les Celtics avaient survolé le championnat, mais l’effectif n’a pas évolué, et les adversaires ont progressé.

« Les équipes se sont adaptées à notre façon de jouer en début de saison et nous nous adaptons à notre tour », résume Jaylen Brown. « Nous devons mieux protéger l’accès au cercle et trouver des moyens différents de gagner des matches. Je pense aussi que nous avons eu des blessés pendant une bonne partie de l’année. Maintenant, beaucoup de nos joueurs sont en bonne santé, tous sur le même terrain en même temps, alors il faut trouver le bon rythme. Comme je l’ai dit, je crois en ce groupe. Nous allons y arriver ».

Vendredi, pour la réception des Kings, ce n’était que la 3e fois de la saison que Joe Mazzulla pouvait compter sur l’intégralité de son effectif. Malgré ça, ses joueurs ont pris une leçon avec une défaite de 17 points. Pour Brown, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure.

« Au final, ce n’est que du basket et nous avons un groupe de basketteurs talentueux et intelligents », conclut-il. « Nous devons simplement réfléchir à notre jeu et c’est beaucoup lié à notre rythme et à l’écartement du jeu. Ce soir, on a beaucoup joué au poste, et cela a ralenti les choses. Nous devons garder le rythme et garder tout le monde impliqué… La façon dont nous faisons circuler la balle sur le terrain, la façon dont nous allons dans les coins et toutes ces choses ont un effet sur notre attaque ».