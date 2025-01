Onyeka Okongwu, l’autre symbole de l’énergie débordante des Hawks

Onyeka Okongwu avait plutôt mal débuté la rencontre face à Phoenix. Servi deux fois dans la peinture, il s’était cassé les dents sur les bras de Kevin Durant, venu en aide, et s’en voulait…

Mais l’intérieur remplaçant, reboosté par Trae Young, va continuer d’agresser les Suns tout le match.

« C’est son énergie » explique le meneur de jeu sur le secret de son coéquipier. « Il a joué avec énergie près du cercle. Il a raté quelques floaters et une passe en début de rencontre et il était très énervé contre lui-même. Durant le temps-mort, je lui ai dit que j’allais continuer de lui donner le ballon, car il allait avoir ces tirs toute la soirée. Le centre (de la raquette) était ouvert toute la rencontre et on avait besoin qu’il soit agressif. »

L’intérieur américano-nigérian va ainsi redresser la tête, multipliant les floaters contre Mason Plumlee et les autres joueurs des Suns qui s’interposaient, faisant surtout une énorme moisson sous le cercle.

De la compétitivité en continu

Avec 22 points à 9/14 au tir et 21 rebonds (dont 10 offensifs), il devient le premier Hawk a réaliser un « double double-double » en sortie de banc dans l’histoire du club !

« Je voudrais mettre en avant Onyeka car son activité, tant au rebond offensif que défensif, a été incroyable » lâche son coach, Quin Snyder. « Il récupérait des rebonds au milieu d’une forêt de joueurs, il gardait en vie des possessions. Il y a eu d’autres gars, notamment Vit (Krejci), et il n’est pas le seul à avoir mis la main sur le ballon. Tout ça, c’est de la compétitivité en continu, où on se bat sur une puis deux possessions… Et on continue de se battre, et lorsqu’on fait ça, de bonnes choses arrivent. Pas toujours, mais c’est souvent le cas. »

Ça permet surtout aux Hawks (20 victoires – 19 défaites), sans Jalen Johnson, De’Andre Hunter et Larry Nance Jr. de s’imposer (122-117) face aux Suns pour rebasculer au-dessus de la ligne des 50% de victoires, notamment grâce à la domination au rebond, avec 54 prises au total pour les Hawks, contre seulement 37 pour leurs adversaires.

Onyeka Okongwu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ATL 50 12 64.4 0.0 63.2 1.2 2.0 3.3 0.4 2.0 0.5 0.6 0.7 4.6 2021-22 ATL 48 21 69.0 0.0 72.7 2.4 3.5 5.9 1.1 3.1 0.6 0.9 1.2 8.2 2022-23 ATL 80 23 63.8 30.8 78.1 2.7 4.5 7.2 1.0 3.1 0.7 1.0 1.3 9.9 2023-24 ATL 55 26 61.1 33.3 79.3 2.6 4.2 6.8 1.3 2.9 0.5 0.8 1.1 10.2 2024-25 ATL 31 24 54.0 22.0 76.7 2.5 4.3 6.8 1.6 2.2 0.7 0.7 0.8 10.8 Total 264 21 62.4 28.1 75.5 2.3 3.8 6.1 1.0 2.8 0.6 0.8 1.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.