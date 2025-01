Une nouvelle salle… et une franchise WNBA pour Philadelphie en 2031 ?

Après la révélation que le projet controversé de construction d’une nouvelle salle en centre-ville pour 2031 à hauteur de 1.3 milliard de dollars avait été abandonné, malgré le feu vert de la ville, plusieurs conseillers municipaux avaient fait état de leur sidération après s’être battus pendant deux ans derrière ce projet.

Comme évoqué la veille, c’est finalement dans le quartier actuel du Wells Fargo Center, dans le sud de la ville, qu’une nouvelle enceinte devrait voir le jour. Elle aussi est prévue pour 2031, avec cette fois l’appui de « Comcast Spectacor » en tant que partenaire principal pour assurer le financement de plusieurs chantiers.

Pour tenter de faire passer la pilule auprès de Cherelle Parker, la maire de la ville, qui a confirmé avoir été particulièrement surprise par ce revirement, le projet promet également d’investir dans le quartier de Market East, que l’ancienne salle devait aider à redynamiser…

« C’est un projet gagnant-gagnant pour Philadelphie », a lancé l’édile. « Philly, c’est un projet énorme. Nous sommes à un carrefour que personne d’entre nous n’avait vu venir, mais malgré tout, nous sommes là (…). Nous sommes tous rassemblés ici aujourd’hui ensemble et unis, et c’est quelque chose d’important à affirmer pour moi, pour annoncer qu’un projet désiré de longue date et enthousiasmant va prendre forme dans notre grande ville de Philadelphie. Un projet sans précédent qui a le potentiel de bénéficier à la ville pour les générations à venir ».

Une équipe WNBA en bonus ?

Adam Silver est intervenu à distance tandis que la franchise des Sixers a été représentée par les coactionnaires David Adelman et Josh Harris. C’est ce dernier qui est à l’origine du montage financier entre le groupe de propriétaires des Sixers et l’entreprise Comcast qui vont former une « coentreprise » (« joint venture ») à parts égales afin de mener à bien ce projet au long cours. Il reste encore des points à éclaircir, comme l’emplacement exact de la prochaine salle, et ce qu’il adviendra du Wells Fargo Center.

On sait en revanche que le projet va également s’investir dans l’appel à candidatures de la WNBA afin de se donner les chances d’accueillir une équipe féminine pour accompagner les Sixers et les Flyers (NHL) dans cette nouvelle enceinte censée atteindre les 18 500 places.

Des plans de redynamisation du quartier des stades au sud de la ville mais aussi en son centre vont également être mis en place, et c’est là que toutes les parties estiment avoir trouvé un compromis général.

« Bien que les plans aient changé, la seule chose qui n’a pas changé est notre engagement à faire quelque chose de bien pour les Sixers, nos fans et, surtout, notre ville », a ainsi déclaré David Adelman, partenaire du groupe propriétaire des 76ers, Harris Blitzer Sports & Entertainment.